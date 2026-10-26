Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Dubra destaca a actitude "sobresaínte" dos seus xogadores a pesar da avultada derrota diante do Novás

Suliña tamén que Andrés Pombo, Nico Cancela e Samuel Soneira dispuxeron dos primeiros minutos da tempada co equipo

Manuel Froxán RialCarballo
26/10/2026 21:15
Adrián Dubra, técnico do Calvo Xiria
Adrián Dubra, técnico do Calvo Xiria
Raúl López
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A pesar da avultada derrota sufrida pola Calvo Xiria na súa visita a pista do Atl. Novás (41-25), o técnico Adrián Dubra prefire quedarse coas cousas positivas que viu nun partido moi condicionado pola superioridade física dos pontevedreses e polas numerosas baixas no bloque central da súa defensa.

"Se houbo un aspecto que merece unha valoración especialmente positiva foi a actitude do equipo. Un sobresaínte para o compromiso, o esforzo e a predisposición de todos os xogadores, que continuaron intentándoo malia as dificultades e cun marcador cada vez máis desfavorable. As baixas, especialmente importantes nunha zona tan determinante como o centro da defensa, obrigaron a asumir responsabilidades e desempeñar funcións diferentes ás habituais. O equipo non atopou as solucións necesarias para competir de ti a ti co Novás, pero mantivo a súa vontade de loitar e buscar alternativas ata o final", di o técnico na web do clube.

"Outra das notas positivas do encontro foi a participación de Andrés Pombo, Nico Cancela e Samuel Soneira, que disputaron os seus primeiros minutos desta tempada co primeiro equipo. Os tres mozos carballeses continúan dando pasos no seu proceso de formación e crecemento deportivo, acumulando experiencia nunha categoría tan esixente como a Primeira Nacional. A súa participación volve poñer de manifesto a aposta do club pola canteira e polo desenvolvemento dos xogadores máis novos. Nun encontro marcado polas dificultades, os tres tiveron a oportunidade de seguir aprendendo e gañar experiencia competitiva. O crecemento destes xogadores representa tamén unha das grandes fortalezas do proxecto deportivo do Calvo Xiria, que continúa ofrecendo oportunidades aos seus canteiráns para que poidan consolidarse progresivamente na categoría nacional", engade Dubra.

O técnico sinala por último que "o Calvo Xiria regresa da súa visita ao Novás cunha derrota contundente, pero tamén con importantes conclusións de cara ao traballo das próximas semanas. Recuperar efectivos, mellorar a contundencia nos contactos defensivos e atopar solucións colectivas ante rivais de maior potencial físico serán aspectos fundamentais para continuar medrando. O equipo deberá seguir traballando para recuperar a solidez defensiva que lle permita competir con maiores garantías, especialmente ante rivais que destacan pola súa capacidade para xerar vantaxes nas situacións individuais. Porque, máis alá do resultado, o Calvo Xiria debe manter un dos seus principais sinais de identidade: o compromiso colectivo, a aposta pola canteira e a capacidade de seguir traballando e competindo mesmo nos escenarios máis complicados".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Gabriel Serrano tras recibir el trofeo de Campeón de España en la prueba de Jerez de los Caballeros

El piloto larachés Gabriel Serrano se proclama campeón de España de autocrós en División II
Manuel Froxán Rial
Adrián Dubra, técnico do Calvo Xiria

Dubra destaca a actitude "sobresaínte" dos seus xogadores a pesar da avultada derrota diante do Novás
Manuel Froxán Rial
Representantes municipales posando con la familia deportiva del Club Dousxsetenta

El Concello de Vimianzo reconoce los éxitos deportivos del Club Dousxsetenta en la presente temporada
Manuel Froxán Rial
Aubameyang en un entrenamiento con el Dépor la semana pasada

El Dépor ya conoce cuándo recuperará a sus lesionados
Jorge Lema