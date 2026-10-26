Dubra destaca a actitude "sobresaínte" dos seus xogadores a pesar da avultada derrota diante do Novás
Suliña tamén que Andrés Pombo, Nico Cancela e Samuel Soneira dispuxeron dos primeiros minutos da tempada co equipo
A pesar da avultada derrota sufrida pola Calvo Xiria na súa visita a pista do Atl. Novás (41-25), o técnico Adrián Dubra prefire quedarse coas cousas positivas que viu nun partido moi condicionado pola superioridade física dos pontevedreses e polas numerosas baixas no bloque central da súa defensa.
"Se houbo un aspecto que merece unha valoración especialmente positiva foi a actitude do equipo. Un sobresaínte para o compromiso, o esforzo e a predisposición de todos os xogadores, que continuaron intentándoo malia as dificultades e cun marcador cada vez máis desfavorable. As baixas, especialmente importantes nunha zona tan determinante como o centro da defensa, obrigaron a asumir responsabilidades e desempeñar funcións diferentes ás habituais. O equipo non atopou as solucións necesarias para competir de ti a ti co Novás, pero mantivo a súa vontade de loitar e buscar alternativas ata o final", di o técnico na web do clube.
"Outra das notas positivas do encontro foi a participación de Andrés Pombo, Nico Cancela e Samuel Soneira, que disputaron os seus primeiros minutos desta tempada co primeiro equipo. Os tres mozos carballeses continúan dando pasos no seu proceso de formación e crecemento deportivo, acumulando experiencia nunha categoría tan esixente como a Primeira Nacional. A súa participación volve poñer de manifesto a aposta do club pola canteira e polo desenvolvemento dos xogadores máis novos. Nun encontro marcado polas dificultades, os tres tiveron a oportunidade de seguir aprendendo e gañar experiencia competitiva. O crecemento destes xogadores representa tamén unha das grandes fortalezas do proxecto deportivo do Calvo Xiria, que continúa ofrecendo oportunidades aos seus canteiráns para que poidan consolidarse progresivamente na categoría nacional", engade Dubra.
O técnico sinala por último que "o Calvo Xiria regresa da súa visita ao Novás cunha derrota contundente, pero tamén con importantes conclusións de cara ao traballo das próximas semanas. Recuperar efectivos, mellorar a contundencia nos contactos defensivos e atopar solucións colectivas ante rivais de maior potencial físico serán aspectos fundamentais para continuar medrando. O equipo deberá seguir traballando para recuperar a solidez defensiva que lle permita competir con maiores garantías, especialmente ante rivais que destacan pola súa capacidade para xerar vantaxes nas situacións individuais. Porque, máis alá do resultado, o Calvo Xiria debe manter un dos seus principais sinais de identidade: o compromiso colectivo, a aposta pola canteira e a capacidade de seguir traballando e competindo mesmo nos escenarios máis complicados".