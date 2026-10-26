El Concello de Vimianzo reconoce los éxitos deportivos del Club Dousxsetenta en la presente temporada

Representantes municipales posando con la familia deportiva del Club Dousxsetenta Concello de Vimianzo

El Concello de Vimianzo ofreció el pasado domingo una recepción al Club Dousxsetenta como reconocimiento a la magnífica temporada realizada. Durante el acto se destacó concretamente el alto número de medallas obtenidas en los Campeonatos Gallegos de Sala y Aire Libre, el segundo puesto por clubes en la Liga Gallega al Aire Libre y los resultados de sus deportistas Nicolás Soto y Yago Rellán en los Campeonatos de España.

La recepción sirvió también para agradecer el trabajo de José María Lema, presidente saliente del club, y dar la bienvenida a Enrique Rellán, que asume el relevo.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue el homenaje al técnico Víctor Santos, al que desde el club agradecieron expresamente la dedicación y el buen hacer durante tantos años, sin el que sería impensable la evolución y el crecimiento experimentados por el club.

A la recepción siguió una comida de confraternización en un ambiente de compañerismo y celebración compartida.

El entrenador del club, Víctor Santos, posando con una de las medallistas Concello de Vimianzo

De esta forma, el Concello de Vimianzo quiso poner en valor el trabajo de Dousxsetenta y el papel del deporte como espacio de formación, convivencia y superación, así como su contribución a la proyección del nombre del municipio en las distintas competiciones autonómicas y estatales.