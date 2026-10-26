El Concello de Vimianzo reconoce los éxitos deportivos del Club Dousxsetenta en la presente temporada
La entidad quedó segunda en la Liga Gallega al Aire Libre y dos de sus deportistas participaron en los Campeonatos de España
El Concello de Vimianzo ofreció el pasado domingo una recepción al Club Dousxsetenta como reconocimiento a la magnífica temporada realizada. Durante el acto se destacó concretamente el alto número de medallas obtenidas en los Campeonatos Gallegos de Sala y Aire Libre, el segundo puesto por clubes en la Liga Gallega al Aire Libre y los resultados de sus deportistas Nicolás Soto y Yago Rellán en los Campeonatos de España.
La recepción sirvió también para agradecer el trabajo de José María Lema, presidente saliente del club, y dar la bienvenida a Enrique Rellán, que asume el relevo.
Uno de los momentos más emotivos del acto fue el homenaje al técnico Víctor Santos, al que desde el club agradecieron expresamente la dedicación y el buen hacer durante tantos años, sin el que sería impensable la evolución y el crecimiento experimentados por el club.
A la recepción siguió una comida de confraternización en un ambiente de compañerismo y celebración compartida.
De esta forma, el Concello de Vimianzo quiso poner en valor el trabajo de Dousxsetenta y el papel del deporte como espacio de formación, convivencia y superación, así como su contribución a la proyección del nombre del municipio en las distintas competiciones autonómicas y estatales.