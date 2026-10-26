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Deportes

El piloto larachés Gabriel Serrano se proclama campeón de España de autocrós en  División II

Certificó su cuarto título nacional en Jerez de los Caballeros, prueba en la que acabó segundo

Manuel Froxán Rial
26/10/2026 22:09
Gabriel Serrano tras recibir el trofeo de Campeón de España en la prueba de Jerez de los Caballeros
Gabriel Serrano tras recibir el trofeo de Campeón de España en la prueba de Jerez de los Caballeros
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Gabriel Serrano se proclamó este fin de semana por cuarta vez campeón de España de autocrós en División II. Fue en el transcurso de la última prueba de la temporada celebrada en la localidad extremeña de Jerez de los Caballeros. 

El piloto larachés llegaba a este cita con una confortable ventaja, pero su principal rival en la lucha por el título, Joan Salichs Roura lograba el mejor registro en la manga de calificación. En las clasificatorias del sábado, Gabriel Serrano y Jonathan Vázquez se adjudicaban sus respectivas series, con el propio Vázquez repitiendo en la del domingo y Óscar Casado venciendo en la otra, luego de un fallo en la arrancada por parte de Gabriel Serrano quien llegaba a la final con suficiente margen de ventaja sobre un Joan Salichs que no llegó a tomar la salida en la final al romperle el motor de su coche.

El Peugeot 106 GTI de Gabriel Serrano marchando primero en la cita extremeña
El Peugeot 106 GTI de Gabriel Serrano marchando primero en la cita extremeña
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El vencedor de la prueba disputada en el circuito Joaquín Pastelero acabaría siendo Jonathan Vázquez, seguido de un Gabriel Serrano que se limitó a rodar a rebufo con su Peugeot 106 GTI sin forzar a tope en ningún momento porque el título de campeón de España ya era suyo. El nuevo entorchado se suma a los logrados con anterioridad en los años 2016, 2018 y 2023.

El nuevo t

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