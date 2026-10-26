Jesús Raspall, de la AD Zas, acudió al Circuito Para TM en Feira, Portugal

Jesús Raspall durante uno de los enfrentamientos de la cita portuguesa AD Zas

El deportista de la AD Zas Jesús Raspall se desplazó el pasado domingo a la localidad portuguesa de Feira para participar en el Circuito de Para TM, competición de tenis de mesa para personas con discapacidad en la que dejó muestras de su buen nivel. Comenzó con una victoria por 3-0 ante Pedro Azevedo, para después ceder por 0-3 frente a Cátia Andrade y caer en un partido muy ajustado ante José Costa por 1-3.

Cátia Andrade lidera el ranking portugués de clase 11 en categoría femenina y José Costa encabeza el masculino, por lo que Jesús compitió contra algunos de los mejores jugadores del país vecino. Fue una gran experiencia para el crecimiento deportivo del jugador y para seguir sumando nivel competitivo.

Segunda Nacional

Por lo que respecta a los compromisos ligueros del fin de semana de la AD Zas, en Segunda División Nacional el Ponciano Nieto viajó hasta Narón, en donde sucumbió por 4-2 en un encuentro muy disputado. El partido arrancó con derrota de Miguel Rey por 0-3 ante Pablo Heredia. Después, Roi Sixto cayó por 2-3 frente a Martín García en un duelo muy igualado. Raúl López recortó distancias con un 3-0 sobre Antón Novo, pero Miguel Rey volvió a ceder por 2-3 ante Martín García tras disponer de varias bolas de partido. Raúl López cayó por 0-3 frente a Pablo Heredia, y Roi Sixto cerró el encuentro con un 3-0 sobre Antón Novo.

Tercera Nacional

En Tercera División Nacional, el Axiña Telecom perdió por 1-5 frente al Conxo TM. El único punto zasense lo consiguió Enrique Mallón, que se impuso en un trabajado partido a Lucas Doce. Pese al resultado, Lucas Mouro y Mauro Rey compitieron a muy buen nivel en su debut en la categoría.

El Axiña Telecom cayó ante el Conxo TM por un claro 1-5 AD Zas

Doble triunfo en Primera Gallega

En Primer Gallega sí hubo buenas noticias ya que el Cafetería Talladas se impuso por 4-2 a la RSD Hípica de Coruña, y O Pinar derrotó al Vilagarcía TM también por 4-2.