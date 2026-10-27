El Calvo Xiria femenino se estrena ante su afición con una contundente victoria

Irene Rodríguez disponiéndose a lanzar a portería tras una penetración Raúl López

El Calvo Xiria femenino tuvo un buen debut ante sus aficionados en el arranque de la nueva temporada de Primera Autonómica. Las carballesas no tuvieron mayores problemas para superar al Balonmano Sar Impernoroeste por 34-26 (16-12 al descanso).

El comienzo del partido estuvo marcado por la intensidad defensiva, las rápidas transiciones y el buen ritmo de juego por parte de ambos conjuntos. En los primeros compases, el equipo local consiguió pequeñas ventajas gracias a su capacidad para transformar las recuperaciones defensivas en rápidas contras.

Sin embargo, mediada la primera mitad, el conjunto visitante supo reaccionar y encontró vías para hacer daño a la defensa carballesa mediante situaciones de apertura del juego y duelos individuales, especialmente en las zonas laterales. A pesar de la reacción del Balonmano Sar B, el Calvo Xiria consiguió mantener una pequeña ventaja al descanso 16-12).

Tras el paso por los vestuarios, el equipo carballés dio un paso adelante e hizo valer una de sus principales fortalezas: una defensa activa que le permitió recuperar balones y salir con velocidad al contraataque. Esta dinámica le permitió aumentar progresivamente la diferencia en el marcador hasta alcanzar ventajas de diez goles.

En los últimos minutos, los cambios defensivos y ofensivos introducidos por el equipo visitante permitieron reducir la distancia, hasta establecer el 34-26 definitivo.