Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Calvo Xiria femenino se estrena ante su afición con una contundente victoria

La carballeses se impusieron por 34-26 al Balonmano Sar en el arranque de la Primera Autonómica

Manuel Froxán Rial
27/10/2026 22:12
Irene Rodríguez disponiéndose a lanzar a portería tras una penetración
Irene Rodríguez disponiéndose a lanzar a portería tras una penetración
Raúl López
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Calvo Xiria femenino tuvo un buen debut ante sus aficionados en el arranque de la nueva temporada de Primera Autonómica. Las carballesas no tuvieron mayores problemas para superar al Balonmano Sar Impernoroeste por 34-26 (16-12 al descanso).

El comienzo del partido estuvo marcado por la intensidad defensiva, las rápidas transiciones y el buen ritmo de juego por parte de ambos conjuntos. En los primeros compases, el equipo local consiguió pequeñas ventajas gracias a su capacidad para transformar las recuperaciones defensivas en rápidas contras. 

Sin embargo, mediada la primera mitad, el conjunto visitante supo reaccionar y encontró vías para hacer daño a la defensa carballesa mediante situaciones de apertura del juego y duelos individuales, especialmente en las zonas laterales. A pesar de la reacción del Balonmano Sar B, el Calvo Xiria consiguió mantener una pequeña ventaja al descanso 16-12). 

Tras el paso por los vestuarios, el equipo carballés dio un paso adelante e hizo valer una de sus principales fortalezas: una defensa activa que le permitió recuperar balones y salir con velocidad al contraataque. Esta dinámica le permitió aumentar progresivamente la diferencia en el marcador hasta alcanzar ventajas de diez goles. 

En los últimos minutos, los cambios defensivos y ofensivos introducidos por el equipo visitante permitieron reducir la distancia, hasta establecer el 34-26 definitivo.

Galería

La presentación del Calvo Xiria femenino en imágenes

calvo xiria femenino (1)Ver más imágenes
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Irene Rodríguez disponiéndose a lanzar a portería tras una penetración

El Calvo Xiria femenino se estrena ante su afición con una contundente victoria
Manuel Froxán Rial
Aubameyang vuelve a trabajar con el grupo para reaparecer con el Deportivo

Aubameyang acelera para probarse antes del parón de selecciones
Xurxo Gómez
Gabriel Serrano tras recibir el trofeo de Campeón de España en la prueba de Jerez de los Caballeros

El piloto larachés Gabriel Serrano se proclama campeón de España de autocrós en División II
Manuel Froxán Rial
Adrián Dubra, técnico do Calvo Xiria

Dubra destaca a actitude "sobresaínte" dos seus xogadores a pesar da avultada derrota diante do Novás
Manuel Froxán Rial