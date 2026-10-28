Carlos Felpeto logra un quinto puesto en la Liga Nacional Absoluta de Kárate

Carlos Felpeto, deportista de Kárate Carballo

El deportista de Kárate Carballo Carlos Felpeto tuvo una destacada actuación en la segunda fase de la Liga Nacional Absoluta de Kárate disputada en la localidad alicantina de Elche. El carballés consiguió finalmente hacerse con la quinta plaza después de rozar la medalla de bronce.

Felpeto se plantó con mucha autoridad en semifinales, aunque después perdió los dos siguientes combates. En el que peleó por el último de los metales la suerte le dio la espalda ya que lo perdió en los instantes finales.

Desde su club inciden en que toca ser positivos y "quedarse con lo bueno, que fueron sus combates a gran nivel y lo cerca que se quedó de las medallas".