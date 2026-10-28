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Deportes

El Bergantiños femenino sumó en O Val su segunda victoria del curso

Las carballesas se impusieron por 0-3 con goles de María Tojo, alba Garabal y Zaida

Manuel Froxán Rial
28/10/2026 21:57
Las jugadoras del Bergantiños celebrando el triunfo ante el equipo ferrolano
Las jugadoras del Bergantiños celebrando el triunfo ante el equipo ferrolano
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El primer equipo de Bergantiños femenino parece haber encontrado el buen camino en la Tercera Federación. Después de conseguir su primer triunfo liguero el fin de semana anterior en unos fulgurantes minutos finales ante el Tomiño (2-0), las carballesas repitieron victoria en la jornada 7 en el campo de O Val (0-3).

El segundo triunfo del curso empezó a encarrilarse en los últimos minutos de la primera mitad con un gol de María Tojo. Nada más empezar la segunda parte volvió a acertar Alba Garabal y a falta de un cuarto de hora para el final Zaida estableció el definitivo 0-3.

De esta forma, las rojillas remontan hasta la octava posición en la tabla, sumando un total de 8 puntos. El próximo domingo (As Eiroas, 12.00 horas) tienen una buena oportunidad para seguir escalando puesto que reciben a un Orzán que marcha octavo con 10 puntos, dos más que las carballesas.

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