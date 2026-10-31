Aubameyang, a punto para volver; Eddahchouri y Casadó avanzan en su recuperación

Aubameyang en la sesión de entrenamiento de este sábado RCD

El Deportivo afrontó esta mañana en Abegondo la penúltima sesión de entrenamiento antes de recibir a Osasuna en Riazor (lunes a las 21.00 horas). Y lo hizo con buenas noticias: los futbolistas lesionados continúan dando pasos hacia delante en sus respectivas recuperaciones.

Tras una activación, la plantilla blanquiazul realizó un ensayo de acciones a balón parado y, a continuación, Antonio Hidalgo dirigió un pequeño partido táctico antes de concluir la sesión con una tarea de remates a portería. Precisamente en la primera parte de la sesión estuvieron, por segundo día consecutivo, Marc Casadó y Zakaria Eddahchouri, aunque luego trabajaron con el readaptador Nando Rodríguez.

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El que está más cerca de volver a disputar un partido oficial es Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero gabonés, que empezó a trabajar con el grupo el pasado martes, ya ha completado su segunda sesión completa. Operado el pasado 24 de septiembre del menisco externo de la rodilla derecha tras la lesión que sufrió ante el Betis, Auba apunta a volver más pronto que tarde.

Se mantienen en dinámica del primer equipo Kevin Sánchez y Noé Carrillo. Ambos futbolistas con ficha del Fabril apuntan a estar en la convocatoria del lunes para recibir a Osasuna. Quienes ya no entrenaron a las órdenes de Antonio Hidalgo fueron Yayo González, Martín Ochoa y Rubén López. Todos contaron con minutos en el encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Auriense.

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Mañana a las 10.30 horas el equipo coruñés encara su último entrenamiento antes de medirse al equipo dirigido por Jagoba Arrasate, ante el que buscarán poner fin a una racha de seis partidos ligueros sin ganar.

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