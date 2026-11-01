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Deportes

El Calvo Xiria arrolla al BM Ribeiro (36-24) con una segunda mitad de gran eficacia ofensiva

Los juveniles Iván Rey y Óscar Longueira debutaron en Primera Nacional y anotaron los dos últimos goles del encuentro.

A. Pérez Cavolo
01/11/2026 14:56
El partido entre el Xiria y el Rasoeiro celebrado el sábado en el pabellón Vila de Noia de Carballo
El partido entre el Xiria y el Rasoeiro celebrado el sábado en el pabellón Vila de Noia de Carballo
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El Calvo Xiria sumó una contundente victoria este sábado ante el BM Ribeiro (36-24) en el pabellón Vila de Noia de Carballo. El conjunto dirigido por Adrián Dubra resolvió el encuentro con una segunda mitad de gran eficacia ofensiva, después de llegar al descanso con una ventaja de apenas un gol. El triunfo dejó, además, una noticia especial para el club: el debut oficial en Primera Nacional de los juveniles Iván Rey y Óscar Longueira, que celebraron sus primeros minutos con el equipo sénior anotando los dos últimos tantos del partido.

El resultado final no refleja las dificultades que encontró el equipo carballés durante los primeros treinta minutos. Aunque el Xiria salió dispuesto a asumir la iniciativa, el BM Ribeiro consiguió mantenerse en el encuentro y responder a las acciones ofensivas de los locales, evitando que abrieran una diferencia significativa en el marcador.

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Los jugadores de Adrián Dubra fueron encontrando soluciones en ataque, pero no lograron distanciarse de un rival que llegó al descanso con todas sus opciones intactas. El 17-16 con el que concluyó el primer período dejaba el desenlace completamente abierto.

La situación cambió tras el paso por los vestuarios. El Calvo Xiria elevó su rendimiento defensivo, encontró mayor apoyo en la portería y, sobre todo, mejoró notablemente su efectividad de cara a gol. Esa combinación permitió a los locales ampliar progresivamente su ventaja y hacerse con el control del encuentro.

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La diferencia entre ambos equipos fue creciendo durante la segunda mitad, en la que el Xiria superó el 80% de eficacia en los lanzamientos. Los carballeses anotaron 19 goles después del descanso y encajaron únicamente ocho, un parcial que explica el salto desde el ajustado 17-16 hasta el definitivo 36-24.

En el apartado individual, Chema Negreira encabezó la anotación del Calvo Xiria con seis goles. También tuvieron una participación destacada Senén Garea y David García, que aportaron cinco tantos cada uno.

Debut de dos canteranos

Con el encuentro ya encarrilado, el Vila de Noia vivió uno de los momentos más especiales de la tarde. Los juveniles Iván Rey y Óscar Longueira disputaron sus primeros minutos oficiales con el primer equipo en Primera Nacional y aprovecharon la oportunidad para estrenarse también como goleadores.

Ambos fueron los encargados de marcar los dos últimos tantos del Calvo Xiria, poniendo el cierre a una victoria que tuvo un significado especial para los dos jóvenes jugadores.

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