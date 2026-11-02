El Baio gana en Cee con un hat-trick de MC y se coloca líder al caer el Fisterra en Ara Solis

El derbi entre el Sofán B y el Oza estuvo muy igualado Raúl López

En la Liga da Costa la disputa de la octava jornada trajo cambios importantes. Por arriba el Baio se sitúa en lo más alto tras ganar en Cee y aprovechar el tropiezo del Fisterra en su campo ante el Coristanco.

En el Cee-Baio (0-3) el protagonista fue el visitante Martín MC, autor de los tres goles que hubo en el partido. Los dos últimos llegaron en el último cuarto de hora..

Una de las sorpresas saltó en el Fisterra-Coristanco (1-3). Yago (2) y Cheick fueron los autores de los goles visitantes y David marcó para el hasta ahora líder.

Otra de las citas importantes era el derbi entre el Camariñas y el Porteño, que se saldó con reparto de puntos (1-1). Fue un choque tremendamente competido pero de exquisita deportividad. Djbril adelantó a los de Ponte do Porto y Daniel, en el descuento, rescató un punto al Camariñas.

Los restantes marcadores fueron estos: Corme-Outes, 0-1; Corcubión-Ponteceso, 4-1; Sofán B-SD Oza, 3-2; Malpica-Esteirana, 1-3; y Cabana-Soneira, 3-3. Este último encuentro finalizó con cuatro expulsados en las filas del equipo de Vimianzo. En el 77 vio la roja directa Bastián; en el 80 Ricardo Vía; en el 87 Juanma Caamaño; y en el 90, el entrenador José María de la Sierra.