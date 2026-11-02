El Basket Xiria luchará por revalidar en Marín su título de campeón de la Copa Galicia

En el enfrentamiento liguero de hace unas jornadas el Marín ganó en Carballo po 72-74 Raúl

Marín Ence Peixe Galego y Calvo Basket Xiria protagonizan en la noche de este martes la gran final de la Copa Galicia de Tercera FEB. El partido se juega en el Pabellón Municipal de A Raña de Marín a partir de las 20.30 horas.

Aunque en la competición liguera los pontevedreses marchan mejor que su rival, al punto de permanecer invictos, conviene no olvidar que los carballeses son los actuales campeones y que en lo que se lleva de competición regular (cinco jornadas) han ganado todos los partidos jugados lejos de Carballo.

En los dos que llevan perdidos en casa uno de sus rivales fue precisamente un Marín que acabó llevándose finalmente el triunfo por un ajustado 72-74, luego de un partido tremendamente igualado.

La final de este martes se prevé igual de competida y con emoción hasta el último instante. En el plantel que dirige Héctor Méndez la ilusión es máxima ante la posibilidad de revalidar el título. El claro triunfo del pasado fin de semana en la cancha del Novobasket (74-93) ha redoblado la confianza del equipo de cara a la final del torneo del K0.

En el Municipal de A Raña los carballeses deberán atar en corto a jugadores como Miguel Souto, máximo anotador del equipo en las cinco jornada ligueras que se llevan disputadas, con un total de 85 puntos, seguido muy de cerca por Charles Nkloulou, que leva 77 y es, a su vez, su principal baluarte defensivo con 38 rebotes en liga.

En las filas del Basket Xiria el máximo anotador liguero es Rubén Rey, con un total de 67 puntos, seguido de Ouwa Camara con 64. El jugador nacido en Mali es asimismo el máximo reboteador del equipo con 59 balones capturados.