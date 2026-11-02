El San Lorenzo se lleva con claridad el derbi ante el Castriz

El San Lorenzo encarriló muy pronto su choque ante el Castriz Raúl López

La novena jornada liguera en Primera Futgal deparaba un interesante San Lorenzo-Castriz, que se resolvió con victoria carballesa por un claro 3-0. Los de Verdillo salieron en tromba y antes de la media hora ya habían establecido el que sería marcador definitivo. Adrián, Hugo Pereira y Javier Pérez fueron sus goleadores.

Con triunfo local, aunque más ajustado (2-1) también finalizó el Queixas-Vizoño. Christian y Samuel marcaron por los cercedenses, que se quedaron con uno menos en el 71 tras ver la roja directa Pablo Ferreiro. El Queixas continúa encaramado a lo más alto de la tabla.

El Muxía, por su parte, no fue capaz de pasar del empate sin goles (0-0) ante el Sporting Meicende, pese a lo cual siguen en la zona media-alta de la tabla.

El Xallas recibía en casa al Racing San Lorenzo con el objetivo de tratar de sumar su segunda victoria. No fue posible ya que los visitantes se impusieron por 1-2. Los de Santa Comba son colistas una semana más, con un punto menos que sus vecinos de Castriz, penúltimos.

Por último, el Club do Mar logró un importante triunfo en su visita al Bastavales (1-3). Adrián abrió la cuenta para los visitantes, que volvieron a marcar en la prolongación de la primera mitad por medio de Alberto Díaz. La sentencia definitiva llegó también en el añadido de la segunda y fue obra de Thiago Mendes.