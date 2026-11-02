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Deportes

Importante triunfo a domicilio del AD Zas ante el CTM Vigo que le aúpa a la cuarta posición de 2ª Nacional

El equipo zasense se impuso por 2-4 en un enfrentamiento muy competido

Redacción Carballo
02/11/2026 11:06
Las formaciones del CTM Vigo y de la AD Zas
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El AD Zas demostró su capacidad competitiva al lograr un meritorio triunfo en el feudo del CTM Vigo, al que derrotó por 2-4. Los zasenses supieron imponerse en momentos decisivos, lo que les permite situarse en la cuarta plaza de la 2ª División Nacional.

El compromiso liguero comenzó con un partido muy igualado entre David González y Roi Sixto, que cayó del lado del jugador zasense por 1-3, dando la primera ventaja a los visitantes. El CTM Vigo reaccionó rápidamente y logró igualar el marcador gracias a la victoria de Vicente Podesta sobre Raúl López por 3-0. 

El tercer partido fue uno de los más emocionantes de la jornada. Juan José Alonso y Miguel Rey protagonizaron un intenso duelo que se decidió en el quinto juego, donde el jugador del AD Zas consiguió llevarse la victoria por 2-3, tras levantar siete bolas de partido en contra, colocando de nuevo al equipo visitante por delante.

David González amplió la ventaja tras imponerse con claridad a Raúl López por 0-3, dejando el marcador general en 1-3. En el siguiente enfrentamiento, Roi Sixto volvió a demostrar su solidez y derrotó a Juan José Alonso por 1-3, asegurando un punto fundamental para el conjunto zasense.

Finalmente, Miguel Rey certificó la victoria del AD Zas Ponciano Nieto al imponerse a Vicente Podesta por 0-3, cerrando el encuentro con un definitivo 2-4. Una victoria de mucho mérito que confirma el buen momento del equipo y lo coloca en una destacada cuarta posición de la clasificación.

Más marcadores

En Tercera Nacional el AD Zas Axiña Telecom cayó en su visita a Vilagarcía por un claro 5-1. En 1ª Gallega el Finisterre TM derrotó por 4-2 al AD Zas Talladas, finalmente, en 2ª División Gallega el AD Zas Fontanería Manu se impuso al Arteal TM por 4-1.

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