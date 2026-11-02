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Deportes

Jornada nefasta para los equipos de la zona que militan en Preferente

Sofán, Paiosaco y Dumbría cayeron derrotados en la novena jornada liguera

Manuel Froxán Rial
02/11/2026 14:36
Once del Dumbría que fue superado por el Pol
Once del Dumbría que fue superado por el Pol
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La novena jornada de Preferente Norte no fue nada propicia para los intereses de Sofán, Paiosaco y Dumbría. Ninguno de los tres consiguió puntuar, a pesar de que los dos últimos actuaron como locales.

El Paiosaco, que venía de lograr dos triunfos consecutivos, cayó en A Porta Santa ante el Sigüeiro (0-1). El único gol del partido lo lorgó Álvaro Sieira en el minuto 11. Pese a la derrota, el equipo de Iván Sánchez sigue tres puntos por encima de los puestos de descenso.

También perdió en O Conco el Dumbría, que recibía a un Pol que ocupa posiciones de privilegio. El enfrentamiento se resolvió con un solitario gol de Rodolfo (0-1) cuando estaba a punto de llegarse al descanso. Los dumbrieses continúan penúltimos en tabla.

El Sofán, por su parte, fue superado por 2-0 por un Carral que con estos tres puntos se mete en zona de playoff. Después de una primera mitad en la que no se movió el marcador, nada más empezar la segunda se adelantaron los locales con un gol en propia puerta de Javichu. Ya en los minutos finales Mauro Lois estableció el definitivo 2-0

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