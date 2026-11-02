Lubiáns cae ante el Vila-Seca en un partido en el que a falta de ocho minutos dominaba por 4-2
Los carballeses son, junto al colista Jolaseta, los dos únicos equipos que no conocen la victoria una vez disputadas las seis primeras jornadas
El Calvo Escola Lubiáns sufrió una dolorosa derrota ante el Vila-Seca de Tarragona en la sexta jornada de Ok Plata. Los carballeses cayeron por 4-6 en un partido en el que a falta de poco menos de 8 minutos mandaban por 4-6. Los errores y la necesidad de arriesgar en ese tramo final echaron por tierra el buen trabajo anterior del equipo.
Apenas se llevaban 4 minutos de juego cuando David Sánchez hizo subir el 1-0 al marcador, aunque poco después Albert Querol devolvía las tablas al electrónico. El arranque frenético continuó y a los 8 minutos Álex Novoa volvió a adelantar a los de Ramón Canalda.
El toma y daca de la primera mitad continuaría con Paul Jansa haciendo el 2-2 a ocho del descanso y con Álex Novoa haciendo el segundo de su cuenta y estableciendo el 3-2 con el que se llegaría al descanso.
Nada más comenzar la segunda Álex Pérez puso con dos goles de ventaja a los carballeses (4-2) que dieron la sensación de que podrían sumar por fin la ansiada primera victoria. Todo se truncó a falta de siete minutos y medio para el final con dos goles en tan solo 20 segundos del Vila-Seca (ambos de Pascual) que establecieron el momentáneo 4-4 y desataron el nerviosismo en un conjunto local obligado a arriesgar y volcarse en ataque.
De ello se aprovecharon Esteve Pujals y Albert Querol para sentenciar con dos nuevos tantos que subieron al marcador el 4-6 definitivo.