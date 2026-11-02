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Deportes

Lubiáns cae ante el Vila-Seca en un partido en el que a falta de ocho minutos dominaba por 4-2

Los carballeses son, junto al colista Jolaseta, los dos únicos equipos que no conocen la victoria una vez disputadas las seis primeras jornadas

Manuel Froxán Rial
02/11/2026 13:12
Una acción del encuentro
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El Calvo Escola Lubiáns sufrió una dolorosa derrota ante el Vila-Seca de Tarragona en la sexta jornada de Ok Plata. Los carballeses cayeron por 4-6 en un partido en el que a falta de poco menos de 8 minutos mandaban por 4-6. Los errores y la necesidad de arriesgar en ese tramo final echaron por tierra el buen trabajo anterior del equipo.

Apenas se llevaban 4 minutos de juego cuando David Sánchez hizo subir el 1-0 al marcador, aunque poco después Albert Querol devolvía las tablas al electrónico. El arranque frenético continuó y a los 8 minutos Álex Novoa volvió a adelantar a los de Ramón Canalda.

El toma y daca de la primera mitad continuaría con Paul Jansa haciendo el 2-2 a ocho del descanso y con Álex Novoa haciendo el segundo de su cuenta y estableciendo el 3-2 con el que se llegaría al descanso. 

Nada más comenzar la segunda Álex Pérez puso con dos goles de ventaja a los carballeses (4-2) que dieron la sensación de que podrían sumar por fin la ansiada primera victoria. Todo se truncó a falta de siete minutos y medio para el final con dos goles en tan solo 20 segundos del Vila-Seca (ambos de Pascual) que establecieron el momentáneo 4-4 y desataron el nerviosismo en un conjunto local obligado a arriesgar y volcarse en ataque.

De ello se aprovecharon Esteve Pujals y Albert Querol para sentenciar con dos nuevos tantos que subieron al marcador el 4-6 definitivo.

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