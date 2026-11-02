Os xuvenís Iván Rey e Óscar Longueira debutan co primeiro equipo de Calvo Xiria
A presenza de novos canteiráns na dinámica do conxunto de 1ª Nacional é unha das noticias destacadas da tempada dos carballeses
O Calvo Xiria sumou unha nova e contundente vitoria no Vila de Noia ante o Balonmán Ribeiro (36-24) nun encontro no que destacou a eficacia ofensiva dos locais e que deixou unha das grandes noticias da xornada: o debut oficial dos xuvenís Iván Rey e Óscar Longueira, autores dos dous últimos goles do partido.
Ao descanso chegouse cun axustado 17-16 que deixaba todo por decidir, pero tras o paso polos vestiarios chegaría a mellor versión do Calvo Xiria. O equipo incrementou a súa eficacia ofensiva e conseguiu mellorar as súas prestacións defensivas, apoiándose tamén no traballo da portería. Pouco a pouco, os locais foron ampliando a diferenza no marcador ata deixar o encontro sentenciado
Os números reflicten o bo rendemento ofensivo do conxunto carballés. Especialmente destacable foi a segunda metade, na que o equipo alcanzou maís dun 80 % de eficacia no lanzamento. No apartado individual, Chema Negreira foi o máximo goleador con seis tantos. Tamén destacaron Senén Garea e David García, con cinco goles cada un.
Protagonismo para a canteira
Máis alá do resultado, a gran noticia do partido foi o debut en competición oficial co primeiro equipo dos xuvenís Iván Rey e Óscar Longueira. Os dous tiveron a oportunidade de disputar os seus primeiros minutos en Primeira Nacional e fixérono deixando a súa pegada no marcador xa que foron precisamente os encargados de anotar os dous últimos goles do Calvo Xiria, pechando unha vitoria que dificilmente esquecerán.
Os debuts dos dous xuvenís é o reflexo do traballo que se vén realizando nas categorías inferiores das Escolas Balonmán Xiria e da aposta do club por seguir incorporando xogadores formados na casa ao primeiro equipo. A presenza de novos canteiráns na dinámica do conxunto de nacional continúa sendo unha das noticias máis positivas dos carballeses na presente tempada, permitindo que os máis novos acumulen experiencias e sigan dando pasos na súa formación deportiva.
Ficha técnica
Calvo Xiria, 36: Antonio Mato e Darío Calviño; David García )5), José Manuel Negreira (6), Pavblo Veiga (2), Julián García (4), Chimpo, Samuel Veiga, Julián López, Diego Gago (2), Marcos Varela (3), Iván Rey (1), Óscar Longueira (1), Senén Garea (5) e Daniel Periscal (4).
Balonmano Ribeiro, 24: Jaime Conde; Manuel Villalba (1), Juan Sotelo (3), Iker Álvarez (1), Sergi Corcuera (2), Celso Ramón Sotelo (2), Miguel Cortés (2), Javier Bernárdez (9), Nicolás Alberte (1), Mario Fernández (3), Samuel Fernández, Luis Dávila, Antón Castro-Gil e Marcos Carlón.
Árbitros: Martín Rodríguez e Rivera.
Marcador cada 5': 3-3, 5-7, 8-8, 11-9, 13-14, 17-16 (descanso), 20-17, 25-18, 28-20, 31-22, 34-24, 36-24.