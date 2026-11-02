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Deportes

Tablas en el duelo Laxe-Bergan B de Tercera Futgal de la Costa

El Mazaricos recorta distancias con los dos primeros tras ganar por 2-3 en el campo del Zas

Manuel Froxán Rial
02/11/2026 16:33
El colista Nantón cayó en el campo del Baíñas y es el único equipo que todavía no ha logrado puntuar
El colista Nantón cayó en el campo del Baíñas y es el único equipo que todavía no ha logrado puntuar
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El duelo entre los dos primeros clasificados del grupo de Tercera Futgal de la zona de la Costa se resolvió con reparto de puntos (1-1), por lo que el Bergan B sigue aventajando en 5 puntos a un Laxe que no pudo aprovechar la ventaja de recibir al líder en su campo.

Fueron precisamente los carballeses quienes empezaron mandando en el Municipal Rogelio Martínez de Laxe. Roberto Amoedo adelantó a los visitantes en 37 de partido, pero Guzmán, mediada la segunda mitad, restableció las tablas y el 1-1 ya no se movería.

El tercero en discordia es un Mazaricos que también se están mostrando muy fuerte. El domingo se impuso en el campo del Sp. Zas por 2-3, luego de un partido muy competido. Isaac e Iván Redondo marcaron para los sportinguista y, el propio I. Redondo, en propia puerta, Moulay y Adrián, lo hicieron para los mazaricanos.

Mucha igualdad hubo asimismo en el derbi Muros-Monte Louro, que se resolvió con 2-1 a favor de los de casa. El resto de marcadores fueron los siguientes: CD Razo-Inter de Brens, 2-0; Baíñas-Nantón, 2-0; Cerqueda-Buño, 3-4; Camelle-Volantes de Baño, 4-0; y Lira-Sp. Seaia, 1-2.

El colista Nantón es el único equipo que todavía no ha logrado puntuar.

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