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Deportes

Basket Xiria cae ante Marín (86-82) en una emocionante final de la Copa Galicia

El equipo carballés completó un muy buen partido y tuvo opciones hasta el final

Manuel Froxán Rial
03/11/2026 22:52
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Una jugada del Basket Xiria-Marín de liga
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El Calvo Basket Xiria no pudo revalidar el título de campeón de la Copa Galicia conseguido el pasado año en Villargacía al caer derrotado en la final de la presente edición del torneo ante un Marín Ence Peixegalego que tenía el factor cancha a su favor y que acabó venciendo por un ajustado 86-82. Los carballeses estuvieron por delante durante casi toda la primera mitad y luego supieron reaccionar en la segunda para volver a igualar el marcador después de ir 9 puntos por debajo.

La final respondió a lo esperado y resultó tremendamente igualada. Los visitantes tuvieron una gran puesta en escena y no tardaron en ponerse por delante  con un juego rápido y fluido, que les llevó a alcanzar una máxima renta de 9 puntos en distintos momentos de la primera mitad. Al descanso se llegaría con ventaja carballesa de 6 puntos (39-45), después de que el local Guillermo González lograse un triple en un lanzamiento a la desesperada sobre la bocina.

En la segunda mitad los locales equilibraron el marcador a falta de 5:25 para el final del tercer cuarto (50-50) y a partir de ese momento ya no cedieron más el mando. El tercer acto finalizó con 66-62 a favor de un conjunto local que dio un nuevo tirón en el arranque del cuarto definitivo, apoyado en la gran efectividad del angoleño Alexandri. 

Basket Xiria no tiró la toalla y poco a poco volvió a enjugar la desventaja gracias a tres canastas consecutivas, la última un triple de Finden que estrechaba el marcador hasta el 73-71. Poco después era Rubén Rey el que tomaba el relevo anotador en los visitantes quienes, a falta de 1:41 para el final, lograrían empatar por última vez (82-82) con un lanzamiento con posterior tiro adicional de Álex Iglesias.

En definitiva, una final entretenida y emocionante en la que Basket Xiria dio la cara y tuvo opciones prácticamente hasta el último instante.

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