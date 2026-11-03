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Deportes

El Infierno Verde pone a prueba a Xallas Motorsport: Dos equipos al asalto del Nürburgring en la NEC

El Infierno Verde pone a prueba a Xallas Motorsport: Dos equipos al asalto del Nürburgring en la NEC

Redacción Carballo
03/11/2026 19:45
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Tras un fin de semana agridulce e inesperado en las prestigiosas 8 Horas de Indianápolis, donde la fortuna no estuvo del lado de la estructura, Xallas Motorsport pone rumbo a Alemania para medirse cara a cara con el trazado más implacable del planeta: el Nürburgring Nordschleife. 

La escudería xalleiracompetirá este fin de semana en la Nürburgring Endurance Championship (NEC) de iRacing, una durísima carrera por equipos de 4 horas de duración que servirá como el escenario perfecto para buscar la redención y demostrar el verdadero ritmo del equipo. 

Para este asalto al "Infierno Verde", Xallas Motorsport ha preparado una ambiciosa estrategia dividida en dos equipos oficiales que competirán en diferentes franjas horarias y categorías.

Un Porsche 911 GT3 R y un BMW M4 GT3

Equipo 1 (sábado 7 de noviembre - 08:00 AM CET): La primera ofensiva xalleira arrancará a primera hora de la mañana del sábado. A los mandos del veloz y exigente Porsche 911 GT3 R estará una dupla intercontinental de plenas garantías. El vigués Francisco Javier Otero aportará la precisión de la vieja guardia gallega, mientras que el talentoso Jorge Ibarra se subirá al cockpit conectando directamente desde León, Guanajuato (México), para poner la guinda internacional a la alineación. 

Equipo 2 (domingo 8 de noviembre - 01:00 AM CET): La madrugada del domingo guardará el turno para la potencia bruta. Con la noche cerrada sobre el asfalto virtual, José Calvin, pilotando desde A Coruña, y Borex Cholakov, haciendo lo propio desde Alicante, formarán una sólida y explosiva combinación nacional a los mandos del imponente BMW M4 GT3, listos para devorar los más de 25 kilómetros de cada vuelta en la oscuridad. 

Identidad y raíces: Un himno en camino

Coincidiendo con este importante despliegue deportivo y en pleno afán de crecimiento institucional, Xallas Motorsport ha revelado que está ultimando los detalles de un proyecto muy especial: su propio himno oficial. 

Esta pieza musical, que estará terminada muy pronto, busca forjar una identidad inconfundible que conecte directamente al equipo de simracing con sus raíces en la tierra de Santa Comba y estreche lazos con todas las comarcas vecinas que los ven competir con orgullo a nivel internacional. 

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