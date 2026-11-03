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Deportes

Más de mil escolares de trece centros participan el viernes en Carballo en una nueva edición del Cros Escolar

La competición tendrá su continuidad el sábado 7 de noviembre con el I Cross Popular Concello de Carballo

Redacción Carballo
03/11/2026 20:13
La prueba se llevará a cabo en la zona verde del polígono de Bértoa
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Carballo acoge el próximo viernes 6 de noviembre la tradicional competición del Cros Escolar en el que van a participar 1.015 jóvenes deportistas pertenecientes a trece centros educativos de Carballo y su comarca. La cita se enmarca dentro del programa Xogade y está organizada por el Concello de Carballo y el Servizo Provincial de Deportes da Coruña de la Xunta de Galicia. 

Las pruebas comenzarán a las 10.30 horas y la jornada está previsto que se prolongue hasta las 12.45 horas, tras la disputa de las carreras y las ceremonias de entrega de las medallas de categorías benjamín, alevín, infantil y cadete. 

La categoría alevín será la más numerosa, con 464 participantes, seguida de la infantil, con 322; a benjamín, con 189, y la cadete, con 40. 

En esta edición participará alumnado de los centros A Cristina, Alcalde Xosé Pichel y Bormoio-Agualada, del municipio de Coristanco; Caión y Otero Pedrayo, de A Laracha; Milladoiro y Urbano Lugrís, de Mapica, y CPR Artai, Bergantiños, Fogar, Gándara-Sofán, Nétoma-Razo y Xesús San Luis Romero, de Carballo. 

La convocatoria permitirá compartir una mañana de deporte al aire libre, favorecer la convivencia entre escolares de distintos centros y promover la actividad física desde las primeras edades.

I Cross Popular Concello de Carballo

La programación continuará el sábado 7 de noviembre, a las 16.45 horas, con la celebración del I Cross Concello de Carballo, también en la zona verde del polígono de Bértoa. La prueba tendrá un recorrido de 5 kilómetros y permitirá dar continuidad a la práctica del atletismo más allá de las categorías escolares.

Las inscripciones están abiertas hasta el miércoles 4 de noviembre a las 23.59 horas, con un límite de 500 participantes, a través de Champion Chip Norte. La participación es gratuita para las personas nacidas entre 2009 y 2011, mientras que para las nacidas en 2008 y años anteriores el precio es de 3 euros. 

Los dorsales y los chips podrán recogerse anticipadamente en la conserjería del Complejo Deportivo Vila de Noia, el viernes 6 de noviembre, de 10.00 la 22.30 horas, y el sábado 7, de 10.00 la 13.00 horas. También estarán disponibles en la oficina de la carrera hasta 30 minutos antes de la salida. Para retirarlos será imprescindible presentar el DNI, la licencia federativa u otro documento identificativo válido.

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