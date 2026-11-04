El IV Raid Clásicos del Atlas Galicia se celebra este sábado con salida y llegada en la capital de Bergantiños

Daniel Barreiro, Daniel Pérez, Quique Martínez y Juan Fernández durante la presentación de la prueba Mar Casal

El Circuito Municipal de Autocrós de Carballo será el centro operativo de la cuarta edición del Raid Clásicos del Atlas Galicia, que reunirá el próximo sábado día 7 de noviembre a un total de 64 equipos. El raid propone una jornada de regularidad fototurística para turismos y vehículos 4×4 en la que la precisión, la navegación y la coordinación entre piloto y copiloto serán protagonistas. Los participantes deberán recorrer un total de 210,96 kilómetros, de los que 92,48 corresponden a 18 sector de regularidad, distribuidos en dos etapas entre Carballo y Touro.

La primera etapa partirá del Circuito Municipal de Autocrós de Carballo pasadas las 11.00 horas, pero antes se abrirán las puertas para recibir a todas las personas aficionadas que quieran acercarse. Desde Carballo, los equipos recorrerán 111,95 kilómetros, con ocho sectores de regularidad, hasta llegar a Touro, donde se prevé la entrada del primer participante a las 13.30 horas.

La segunda etapa comenzará en Touro a las 15.00 horas y contará con 99,01 kilómetros y diez sectores de regularidad. La llegada del primer equipo a Carballo está prevista para las 18.30 horas.

El circuito del motor de Carballo concentrará, de esta forma, la salida y la meta final de una jornada en la que el desafío será mantener la regularidad a lo largo del itinerario, combinando conducción, orientación y trabajo en equipo.

Presentación de la prueba

El evento fue presentado este miércoles en la sede consistorial de Carballo en el transcurso de un acto que contó con la presencia del regidor carballés, Daniel Pérez; el concejal de Deportes, Daniel Barreiro; Quique Martínez, en representación de la organización; y Juan Fernández, de Escudería Coruña.

Quique Martínez destacó la evolución de una cita que pasó de los 30 participantes de la primera edición a los 64 equipos actuales. "Duplicar a participación demostra que esta proposta está a conectar coa afección. Estamos moi satisfeitos coa resposta e queremos agradecer ao Concello de Carballo a súa colaboración e as facilidades para organizar a proba", señaló.

El alcalde puso en valor la capacidad del deporte para atraer visitantes. Acoller esta proba é unha oportunidade para compartir a nosa afección polo motor e para que máis persoas coñezan Carballo. Queremos que participantes e acompañantes desfruten da xornada e leven ganas de volver", declaró Daniel Pérez.

Por su parte, Daniel Barreiro destacó el trabajo que hace posible la celebración de estas citas. "A colaboración coas entidades e coa organización permítenos seguir ampliando a oferta deportiva de Carballo. Detrás de cada proba hai un grande esforzo que merece o noso recoñecemento e apoio", afirmó.

Juan Fernández incidió en la coordinación organizativa y en el espíritu de la jornada. "Queremos que os equipos desfruten do percorrido e dunha experiencia de convivencia arredor do motor. A precisión e a compenetración dentro de cada vehículo serán fundamentais", indicó el representante de Escudería Coruña.