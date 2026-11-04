La AD Fogar inicia la Liga Gallega de Clubes de 1ª División con un tercer puesto

Nadadores y nadadoras de la AD Fogar tuvieron una destadada actuación AD Fogar

La AD Fogar de Carballo y Oleiros empezó su participación en la Liga Galega de Clubs de 1ª División compitiendo en la primera de las tres jornadas preliminares que se disputó en la Piscina Municipal del Complejo Deportivo de Santa Isabel, en Santiago de Compostela.

En esta ronda inicial los carballeses rindieron a gran nivel y lograron finalizar terceros tras sumar un total de 272 puntos y superar al RCN Vigo, CNC Santiago y al ADN Narón, que sumaron 223, 208 e 162 puntos, respectivamente. El triunfo fue para el CN Ponteareas (328 puntos), seguido por el CN Casino (283).

En el plano individual, la jornada dejó también para el cuadro carballés muy buenas marcas y varios récords del club, como los que batieron estos deportistas: Nicolás Carril (17 años) en las pruebas de 50 metros libres y 50 metros mariposa; Anxo Fuentefría (17 años) en los 200 metros braza; y Carla Giance (14 años) también en los 200 metros braza.