O UC Cee é un dos cinco clubes de Galicia con equipos femeninos competindo en todas as categorías
O clube conta cun total de 91 xogadoras que conforman dous conxuntos alevíns femininos, ademais de ter representación nas categorías infantil, cadete, xuvenil e sénior
O Unión Club Cee é unha das entidades de referencia do fútbol femenino galego. O club ceense forma parte do reducido grupo de tan só cinco clubs de Galicia que contan con equipos femininos en todas as categorías de formación e competición: alevín, infantil, cadete, xuvenil e sénior, un fito que pon de manifesto o firme compromiso da entidade co desenvolvemento do deporte feminino.
A estrutura feminina do club é un exemplo de crecemento sostido e de aposta decidida pola canteira. Na actualidade, o Unión Club Cee conta cun total de 91 xogadoras que conforman dous equipos alevíns femininos, A e B, ademais de equipos nas categorías infantil, cadete, xuvenil e sénior, permitindo que as xogadoras poidan desenvolver toda a súa traxectoria deportiva dentro da mesma entidade, desde os seus primeiros pasos ata a categoría absoluta.
Referente a nivel galego
Este proxecto converte ao Unión Club Cee nun referente non só na Costa da Morte, senón tamén na provincia da Coruña e en toda Galicia, sendo un modelo de traballo para moitas outras entidades deportivas.
A continuidade da formación feminina dentro dun mesmo club constitúe un dos piares fundamentais para seguir impulsando o crecemento do fútbol practicado por mulleres. Aínda que o principal motivo de orgullo neste momento é a consolidación da súa sección feminina, este éxito susténtase tamén nunha sólida estrutura deportiva global.
Na actualidade, o Unión Club Cee conta cunha das canteiras máis amplas da comarca, con equipos en todas as categorías do fútbol base masculino-mixto: un equipo biberón, dous equipos prebenxamíns (A e B), dous equipos benxamíns (A e B), dous equipos alevíns (A e B), dous equipos infantís (A na Liga Preferente e B na Costa), un equipo cadete, un equipo xuvenil e un equipo sénior masculino.
Esta ampla representación deportiva permite que decenas de nenos, nenas e mozos da vila de Cee e de toda a comarca atopen no club un espazo para medrar tanto deportiva como persoalmente, promovendo valores como o esforzo, o compañeirismo, o respecto e o traballo en equipo.
O crecemento experimentado pola entidade durante os últimos anos é froito do esforzo conxunto de xogadores e xogadoras, adestradores, directivos, familias, patrocinadores e colaboradores, que contribuíron a converter ao Unión Club Cee nunha referencia dentro do fútbol galego femenino.
Os outros catro referentes
Contar con equipos femininos en todas as categorías e formar parte do reducido grupo de cinco clubs galegos (Victoria C.F., Orzán S.D., U.D. Mos e Lóstrego C.F).) que poden presumir deste logro constitúe un recoñecemento ao traballo realizado e, ao mesmo tempo, unha responsabilidade para seguir avanzando.
O Unión Club Cee demostra cada tempada que a aposta pola formación, a igualdade de oportunidades e o talento local é a mellor garantía para construír un proxecto sólido e con futuro. Dende a base ata a categoría sénior, o Unión Club Cee continúa escribindo unha historia de crecemento que o sitúa como un dos grandes referentes do fútbol feminino galego e como un orgullo para toda a Costa da Morte.