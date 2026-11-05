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Deportes

El Basket Xiria, a olvidar la desilusión copera y a centrarse en la visita del líder, Círculo Gijón

Los carballeses se miden al equipo asturiano el domingo a las 12 del mediodía en el Vila de Noia

Manuel Froxán Rial
05/11/2026 21:16
Nicolás Fuentes en una entrada a canasta
Nicolás Fuentes en una entrada a canasta en el partido ante el Reino de León
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El Calvo Basket Xiria no ha tenido suerte con el calendario liguero. Y es que después de la final de la Copa Galicia del pasado martes, a los carballeses les toca recibir al Circulo Gijón, flamante líder del Grupo AB de Tercera FEB. A fin de poder disponer de unas horas más de descanso, el partido se disputa este domingo día 8 de noviembre a partir de las 12.00 horas.

Recuperar al equipo a nivel físico y anímico es el objetivo que se ha marcado el técnico Héctor Méndez desde la noche del pasado martes, después de que Basket Xiria cayese en la final copera ante Marín (86-82)

Entre las filas carballesas había mucha ilusión por revalidar el título alcanzado la pasada temporada y, aunque no se logró, lo cierto es que el equipo cuajó un gran partido y tuteó en todo momento a un cuadro marinense que jugaba ante sus aficionados, algo que debe reforzar a un plantel que el domingo va a tener delante a otro "miura".

Los números del Círculo Gijón asustan, ya que ganó sus cinco duelos ligueros, en los que anotó nada más y nada menos que 491 puntos, encajando por contra solo 316. A esa estadística hay que contraponer la de un Xiria que lleva tres triunfos y dos derrotas (las dos en casa, ante el propio Marín y el Reino de León), además de 453 puntos anotados y 359 en contra. 

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