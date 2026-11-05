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Deportes

El Calvo Xiria buscará 2 nuevos puntos en la pista del Porriño, antepenúltimo clasificado

Los carballeses buscan seguir escalando posiciones en la parte alta de la tabla

Manuel Froxán Rial
05/11/2026 20:11
El partido entre el Xiria y el Rasoeiro celebrado el sábado en el pabellón Vila de Noia de Carballo
Imagen del Xiria-Ribeiro  (36-24) de la pasada jornada
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Nuevo compromiso para el Calvo Xiria este fin de semana en Primera Estatal de Balonmano. Los carballeses juegan este sábado (18.15 horas) en el Pabellón Municipal de Porriño , en donde les espera el antepenúltimo clasificado.

Los de Adrián Dubra aspiran a sumar 2 nuevos puntos para proseguir con su escalada en la parte alta de la tabla. Ahora mismo son séptimos con un total de 9 puntos, después de un balance provisional de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. 

En esa parte alta de la clasificación la igualdad es máxima. Lidera el Lanzarote con 14 puntos y con dos menos están Novás y Teucro, mientras el Bueu Atl. tiene 11, y con un punto más que los carballeses están Galdar e Ingenio.

Pese a todo, los de Adrián Dubra se van a encontrar con un Porriño que se lo va a poner difícil, toda vez que los pontevedreses han ido a más en las dos últimas jornadas. Hace quince días se lo pusieron muy difícil en casa al Ingenio (37-38) y el pasado fin de semana sumaron su primer triunfo en la liga al imponerse al Ciudad de Tacoronte por 29-31.

Competiciones autonómicas

El Calvo Xiria B, por su parte, juega también el sábado pero lo hace en Carballo, en donde recibe a partir de las 16.30 horas al Moaña. Con cinco jornadas disputadas los carballeses todavía no han conseguido puntuar.

El sábado también jugará el sénior femenino. Las carballesas visitan al Carballal en la tercera jornada de la competición autonómica. Las dos primeras se saldaron con otros tantos triunfos para el Calvo Xiria, ante Impernoroeste y Samertolomeu. El partido comenzará a las 20.00 horas.

En la misma categoría milita el Balonmano Xallas, que el sábado (18.30 horas) se enfrenta al Carballal en el Municipal de Fontenla. Después de caer derrotadas en las dos primeras jornadas ligueras, las xalleiras intentarán revertir esa tendencia derrotando a sus rivales.

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