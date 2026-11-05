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Deportes

El Carballo Calero acoge el domingo día 8 la segunda fase de categoría amateur de patinaje artístico

La competición reunirá a más de 100 patinadoras y patinadores de las provincias de A Coruña y Lugo

Manuel Froxán Rial
05/11/2026 17:03
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (30)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje 
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El Pabellón Carballo Calero será escenario este domingo, 8 de noviembre, de la II Fase de la categoría amateur de patinaje artístico de las provincias de A Coruña y Lugo, una competición que reunirá a más de 100 patinadoras y patinadores pertenecientes a diferentes clubes de ambas provincias. La jornada comenzará a las 9:00 horas y entre las entidades participantes figura la Escola Lubiáns, que estará representada por un total de nueve deportistas de las categorías cadete y juvenil.

En categoría cadete participarán Martina Suárez, Carmen Fernández, Iris Rodríguez e Brais Ameijeiras, mientras que en juveniles la representación carballesa correrá a cargo de Sara Cotelo, Andrea Allo, Valeria Tasende, Ana Velo y Celia Fernández. 

Desde el club anfitrión le desean mucha suerte a todos los participantes, al tiempo que anima a la afición a pasarse por el Carballo Calero para ver en acción a algunas de las principales promesas del patinaje artístico gallego.

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