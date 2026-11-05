El Lubiáns buscará el sábado el primer triunfo de la temporada ante todo un Reus Deportivo B

Una acción del Lubiáns-Vila-Seca de la pasada semana Raúl López

El Escola Lubiáns tendrá este sábado una nueva oportunidad de estrenar su casillero de victorias de la presente temporada. Los carballeses reciben en el Carballo Calero (20.00 horas) a todo un filial del Reus Deportivo, choque correspondiente a la cuarta jornada de la OK Plata que tuvo que ser aplazado en su día.

Pese a la dificultad que entraña el enfrentamiento, es una buena oportunidad para que los de Ramón Canalda puedan resarcirse de la dolorosa derrota sufrida ante el Vila-Seca en Carballo el pasado fin de semana, partido en el que a falta de poco más de ocho minutos para el final vencían los locales por 4-2 y en el que acabaron perdiendo por 4-6.

Al Lubiáns le está costando adaptarse a la nueva categoría, aunque no hay que olvidar que el equipo ha experimentado una notable renovación y que tiene mucha juventud en sus filas. Aún así, salvando en el tramo final del choque ante el Vila-Seca, los carballeses están dando la cara y de las tres derrotas que llevan, dos fueron por marcadores muy ajustados. Sus otros dos enfrentamientos los saldaron con sendos empates, uno en casa y otro fuera.

Este sábado los de Canalda lucharán por su primer triunfo en la liga, que aportaría seguridad y confianza al plantel. Para poder lograrlo necesitarán que sus aficionados se vuelquen y llenen las gradas del Carballo Calero.