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Deportes

El Lubiáns buscará el sábado el primer triunfo de la temporada ante todo un Reus Deportivo B

Los catalanes solo han jugado dos choques ligueros saldando ambos compromisos con sendos triunfos

Manuel Froxán Rial
05/11/2026 19:23
Una acción del encuentro
Una acción del Lubiáns-Vila-Seca de la pasada semana
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El Escola Lubiáns tendrá este sábado una nueva oportunidad de estrenar su casillero de victorias de la presente temporada. Los carballeses reciben en el Carballo Calero (20.00 horas) a todo un filial del Reus Deportivo, choque correspondiente a la cuarta jornada de la OK Plata que tuvo que ser aplazado en su día.

Pese a la dificultad que entraña el enfrentamiento, es una buena oportunidad para que los de Ramón Canalda puedan resarcirse de la dolorosa derrota sufrida ante el Vila-Seca en Carballo el pasado fin de semana, partido en el que a falta de poco más de ocho minutos para el final vencían los locales por 4-2 y en el que acabaron perdiendo por 4-6.

Al Lubiáns le está costando adaptarse a la nueva categoría, aunque no hay que olvidar que el equipo ha experimentado una notable renovación y que tiene mucha juventud en sus filas. Aún así, salvando en el tramo final del choque ante el Vila-Seca, los carballeses están dando la cara y de las tres derrotas que llevan, dos fueron por marcadores muy ajustados. Sus otros dos enfrentamientos los saldaron con sendos empates, uno en casa y otro fuera.

Este sábado los de Canalda lucharán por su primer triunfo en la liga, que aportaría seguridad y confianza al plantel. Para poder lograrlo necesitarán que sus aficionados se vuelquen y llenen las gradas del Carballo Calero

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