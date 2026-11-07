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Deportes

Calvo Xiria logra su quinto triunfo en la liga a costa del Porriño(31-32)

Después de mandar durante muchos minutos los carballeses tuvieron que sufrir al final 

Manuel Froxán Rial
07/11/2026 21:14
El partido entre el Xiria y el Rasoeiro celebrado el sábado en el pabellón Vila de Noia de Carballo
Una acción del Xiria-Ribeiro de la pasada jornada
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Importante triunfo, el quinto en las ocho jornadas que se llevan disputadas, del Calvo Xiria en la pista del Porriño que le permite seguir en la pugna por los primeros puestos de la Primera Estatal. Después de ir siempre por delante en el marcador, los carballeses vieron como en el último tramo del partido las diferencias se estrechaban y no les quedó más remedio que sufrir para acabar imponiéndose por 31-32.

El equipo de Adrián Dubra completó una buena primera mitad, en la que no tardó en coger distancia, al punto de que en el minuto 5 ya vencía por 1-4. La defensa visitante mantuvo a raya al ataque pontevedrés que no fue capaz de recortar su desventaja más allá de los tres goles, llegando al descanso con el Xiria mandando por 11-15. 

En el arranque de la segunda mitad las cosas continuaron más o menos igual e incluso mediada esa fase los carballeses parecieron dar el estirón definitivo al ponerse cinco arriba (22-27, minuto 45). Sin embargo, a partir de aquí las cosas se complicaron sobremanera, al punto que los de Dubra estuvieron cinco minutos sin anotar y devolvieron las esperanzas a un equipo pontevedrés que en el minuto 55 solo perdía de uno (28-29). El cara o cruz de los instantes finales acabó cayendo del lado carballés.

En las filas visitantes destacó Julián García, autor de 9 goles, mientras que Daniel Periscal marcó 6.

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