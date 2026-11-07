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Deportes

El  Bergan busca reencontrarse con la victoria en su visita a Llanera

Los carballeses no ganan fuera desde la tercera jornada, cuando derrotaron a la Gimnástica de Torrelavega por 0-3

Manuel Froxán Rial
07/11/2026 18:44
Uno de los momentos del Bergan-Ourense disputado este domingo en As Eiroas
Imagen del Bergantiños-Ourense (1-1) de la pasada jornada
Raúl López Molina
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La décima jornada liguera de Segunda Federación depara al Bergantiños un desplazamiento a tierras asturianas, concretamente al Estadio Pepe Quimarán de Llanera en el que los carballeses se miden al conjunto local a  partir de las 16.00 horas de este domingo.

Los carballeses afrontan el compromiso con la intención de sumar un triunfo que les mantenga en la zona alta de la tabla, en donde ahora mismo ocupan la tercera plaza después de varias semanas en lo más alto del grupo.

Sobre el papel, el Pepe Quimarán es un campo propicio para que los rojillos vuelvan a ganar un partido como visitantes, algo que no ocurre desde que en la tercera jornada doblegaran a la Gimnástica Torrelavega por un claro 0-3.

El conjunto asturiano marcha penúltimo con dos partidos ganados, uno empatado y seis perdidos. Dos de esas derrotas llegaron en su campo, la primera en la segunda jornada liguera cuando cayó ante el Alavés B por 1-2 y, la otra, en la octava con motivo de la visita de la SD Compostela, que le superó por 1-3.

Las dos únicas victorias que lleva el Llanera las logró en el Pepe Quimarán ante el  Rayo Cantabria (2-1) y el Marino de Luanco (4-2),  mientras que a domicilio arrancó un punto en el feudo del Basconia. Esos buenos resultados los encadenó el conjunto asturiano entre las jornadas 4 y 6, lo que parece indicar que el equipo está en fase de recuperación, por lo que  los jugadores de Simón Lamas están obligados a salir a por todas desde el primer momento.

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