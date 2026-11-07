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Deportes

El Camariñas visita al líder de la Costa, un Baio que todavía no conoce la derrota

El Fisterra, segundo clasificado, tiene una difícil salida al campo del Outes

Manuel Froxán Rial
07/11/2026 19:47
Baio y Fisterra ya se enfrentaron en pretemporada en el Trofeo Gasthof
Jugada de un Baio-Fisterra de pretemporada
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En la Liga da Costa este domingo se disputa la novena jornada, en la que el CD Baio, líder del grupo, recibe a un siempre peligroso Camariñas. El choque del Platas Reinoso dará comienzo a las 16.30 horas.

Muy pendiente de lo que ocurra en ese partido estará el Fisterra, segundo clasificado y que también tiene un compromiso complicado ya que visita O Cunchido de Outes. Los fisterráns necesitan ganar para no perder terreno con los baieses y habrá que ver cómo reaccionan tras el inesperado tropiezo sufrido el pasado fin de semana en casa ante el Coristanco.

Los restantes enfrentamientos son los siguientes: Porteño-Cabana (16.00), Esteirana-Oza (16.30), Soneira-Corcubión (17.00), Ponteceso-Sofán B (17.00) y Coristanco-Cee (18.30).

Choques en 1ª Futgal y 3ª de la Costa

La competición de Primera Futgal alcanza este domingo su décima jornada, en la que toca derbi. Es el que van a disputar el Club do Mar y el Muxía en el Municipal de A Laracha, a partir de las 17.00 horas.

Los enfrentamientos de los restantes equipos de la zona son los siguientes: Cambre-Queixas (12.30), Luaña-Xalloas (16.15), Cacheiras-San Lorenzo (17.00) y Castriz-Boimorto (19.00).

Por lo que respecta al grupo de Tercera Futgal de la Costa los choques de la novena jornada de este domingo son estos: CD Razo-Muros (16.00), Monte Louro-Baíñas (16.30), Nantón-Laxe (16.30), Bergantiños B-Cerqueda (16.30), Volantes de Baño-Lira (16.30), Buño-Sp. Zas (17.00) e Inter de Brens-Sp. Seaia (19.45).

 

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