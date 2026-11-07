El Camariñas visita al líder de la Costa, un Baio que todavía no conoce la derrota

Jugada de un Baio-Fisterra de pretemporada Raúl López

En la Liga da Costa este domingo se disputa la novena jornada, en la que el CD Baio, líder del grupo, recibe a un siempre peligroso Camariñas. El choque del Platas Reinoso dará comienzo a las 16.30 horas.

Muy pendiente de lo que ocurra en ese partido estará el Fisterra, segundo clasificado y que también tiene un compromiso complicado ya que visita O Cunchido de Outes. Los fisterráns necesitan ganar para no perder terreno con los baieses y habrá que ver cómo reaccionan tras el inesperado tropiezo sufrido el pasado fin de semana en casa ante el Coristanco.

Los restantes enfrentamientos son los siguientes: Porteño-Cabana (16.00), Esteirana-Oza (16.30), Soneira-Corcubión (17.00), Ponteceso-Sofán B (17.00) y Coristanco-Cee (18.30).

Choques en 1ª Futgal y 3ª de la Costa

La competición de Primera Futgal alcanza este domingo su décima jornada, en la que toca derbi. Es el que van a disputar el Club do Mar y el Muxía en el Municipal de A Laracha, a partir de las 17.00 horas.

Los enfrentamientos de los restantes equipos de la zona son los siguientes: Cambre-Queixas (12.30), Luaña-Xalloas (16.15), Cacheiras-San Lorenzo (17.00) y Castriz-Boimorto (19.00).

Por lo que respecta al grupo de Tercera Futgal de la Costa los choques de la novena jornada de este domingo son estos: CD Razo-Muros (16.00), Monte Louro-Baíñas (16.30), Nantón-Laxe (16.30), Bergantiños B-Cerqueda (16.30), Volantes de Baño-Lira (16.30), Buño-Sp. Zas (17.00) e Inter de Brens-Sp. Seaia (19.45).