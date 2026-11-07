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Deportes

Miguel Quintáns y Leira García se imponen en el Cross Popular de Carballo

La primera edición de la prueba reunió a algo más de 150 deportistas

Manuel Froxán Rial
07/11/2026 20:25
Ganadores de categoría sénior masculina
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Raúl López
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La zona verde del polígono de Carballo acogió este sábado por la tarde la primera edición del Cross Popular de Carballo, evento que reunió finalmente a 161 deportistas, de los que 138 pertenecían a la categoría sénior y los 23 restantes a las Sub-18 y Sub-16. 

Los vencedores absolutos fueron Miguel Quintáns Sánchez y Leire García Pico. El vencedor masculino recorrió la distancia de 5 kilómetros en 16 minutos y 27 segundos. Tras él cruzó la línea de meta Nuno Moure Fernández (tiempo de 16:41) y la tercera posición fue para Marcos Naya Badallo (16:56). A un paso de las medallas se quedaron Martín Regueira Rellán (4º) y David Andrade García (5º). Entre los participantes de categoría sénior figuró el propio alcalde de Carballo, Daniel Pérez.

La tres primeras en categoría sénior femenina
La tres primeras en categoría sénior femenina
Raúl López

En sénior femenino la ganadora, Leire García Pico, paró el reloj en 19 minutos y 59 segundos. La medalla de plata fue para Iria Fraga Villares (20:12) y la de bronce para Blanca Durán Gaspar (20:44). Marta Alonso Pérez y Martina Tasende Andrade fueron cuarta y quinta.

La competición dio continuidad a la fase de Cros Escolar del programa Xogade de la Xunta que se disputó el viernes en el mismo enclave del polígono carballés.

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