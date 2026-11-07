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Deportes

O Carral acoge un derbi entre dos equipos que necesitan puntuar

El Sofán quiere retornar a los puestos de privilegio y la prioridad del Dumbría es salir cuanto antes de los puestos de descenso

Manuel Froxán Rial
07/11/2026 19:24
Jugada de un Dumbría-Sofán de liga
Una acción del Sofán-Dumbría del pasado año, que acabó en goleada (5-0)
Raúl López Molina
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La décima jornada liguera en Preferente Futgal depara el derbi Sofán-Dumbría, dos equipos necesitados de victorias, aunque por objetivos distintos. El partido se juega en O Carral a partir de las 17.00 horas de este domingo.

Sobre el papel, los jugadores que dirige Dani Casal parten como favoritos pese a que en los últimos tres partidos disputados solo han conseguido sumar un punto (1-1 en el campo del Pol), lo que les ha llevado a perder el cuarto puesto que llegaron a ocupar en la tabla para bajar hasta el décimo lugar. Los carballeses suman 14 puntos en lo que va de liga y la mitad de ellos los obtuvieron en casa, en donde han ganado dos partidos (ante Miño y Arzúa) y empatado otro (ante el Puebla). Hasta ahora el único equipo que ha logrado salir victorioso de O Carral es el Betanzos (1-3).

El Dumbría, por su parte, buscará la sorpresa en su intento de escapar de una zona de peligro en la que lleva desde el inicio de temporada. Los de Pablo Conde solo suman 5 puntos (1 victoria, 2 empates y 6 derrotas), son penúltimos y tienen ahora mismo los puestos de salvación a 4 puntos de distancia.

Necesitado de puntos también está el Paiosaco, que este domingo visita al Arzúa (17.30 horas), equipo que marcha séptimo con 5 puntos más que los de A Porta Santa.

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