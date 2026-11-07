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Deportes

Un Lubiáns sin suerte vuelve a caer en su pista, esta vez ante el Reus Deportivo B (3-6)

Los carballeses desperdiciaron hasta tres penaltis 

Manuel Froxán Rial
07/11/2026 22:34
Álvaro Trigo tratando de controlar la bola
Álvaro Trigo marcó uno de los goles de los locales
Raúl López
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El Calvo Escola Lubiáns sigue sin poder saborear la victoria en la temporada de su retorno a la Liga Plata. Los carballeses encajaron la segunda derrota consecutiva en su pista al caer por 3-6 ante el Reus Deportivo B, en partido aplazado en su día y correspondiente a la cuarta jornada de liga.

Los locales tuvieron opciones de meterse en el partido pese a ir perdiendo, pero se mostraron auténticamente gafados y desperdiciaron hasta tres penaltis.

El comienzo fue bien distinto y a los dos minutos ya ganaban los de casa gracias a un gol de David Sánchez. El cuadro catalán empató a falta de 15 minutos para el descanso y después aprovechó los desajustes locales para poner en el marcador el 1-3 con dos goles en menos de un minuto logrados por Didac Vallvé y Jan Pere. Lubiáns no pareció acusar el doble mazazo y logró acortar distancias  por mediación de Álvaro Trigo. Sin embargo, a falta de 5 segundos, Pol Mulet hizo el 2-4 con el que se llegó al descanso.

A los 11 minutos de la reanudación, Álex Pérez acortó distancias (3-4) y un minuto después llegó una de las acciones claves del partido con la tarjeta azul que vio Pol Munet y el primer penalti a favor de los locales, que no acertó a transformar Álex Pérez.

A 3:20 para el final David Sánchez falló el segundo y en la siguiente acción Yeray Roig situó el momentáneo 3-5. A falta de 44 segundos David Sánchez falló otro penalti y casi en la última jugada Pol Mullet marcó de nuevo el definitivo 3-6.

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