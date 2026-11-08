Baio y Fisterra no ceden al frente de la Liga da Costa

Once inicial del Cabana en el campo del Porteño CF Porteño

En la parte alta de la Liga da Costa toda sigue igual tras la jornada de este domingo, ya que los dos primeros sacaron adelante sus partidos y las distancias se mantienen.

En el Platas Reinoso el CD Baio se impuso por 3-0 al Camariñas. Álvaro Espasandín abrió la cuenta en el minuto 61 y el goleador Martín MC puso la rúbrica con un doblete.

Bastante más tuvo que sufrir el Fisterra para llevarse la victoria de Outes por 1-2. Maikel adelantó a los visitantes en la primera mitad, pero en el 81 Claudino restableció las tablas. Los fisterráns se fueron arriba con todo y en el 89 tuvieron premio con un gol de Bruno Romero.

También ganó fuera el Corcubión, concretamente en el campo del Soneira al que derrotó por 0-3, con goles de Iago Lema y Adrián Makay (2).

El Ponteceso-Sofán B finalizó con 4-4, después de que los visitantes desaprovecharán un 0-3.

No menos espectacular resultó el Coristanco-Cee (3-2), en el que todos los goles llegaron en los últimos diez minutos. A falta de cuatro ganaba el Coristanco por 2-0, con goles de Pape Cheik y Pablo, pero la respuesta ceense no se hizo esperar y Pablo Caamaño y Benlloch pusieron el momentáneo 2-2. Nada más sacar de centro volvió a marcar Pape Cheik el definitivo 3-2.

Los restantes marcadores quedaron como sigue: Malpica-Corme, 2-0; Porteño-Cabana, 3-3; y Esteirana-Oza, 6-3.