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Deportes

Baio y Fisterra no ceden al frente de la Liga da Costa

Los baieses se impusieron al Camariñas por 3-0 y los fisterráns ganaron en Outes con un gol en el minuto 89

Manuel Froxán Rial
08/11/2026 22:00
Once inicial del Cabana en el campo del Porteño
Once inicial del Cabana en el campo del Porteño
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En la parte alta de la Liga da Costa toda sigue igual tras la jornada de este domingo, ya que los dos primeros sacaron adelante sus partidos y las distancias se mantienen.

En el Platas Reinoso el CD Baio se impuso por 3-0 al Camariñas. Álvaro Espasandín abrió la cuenta en el minuto 61 y el goleador Martín MC puso la rúbrica con un doblete.

Bastante más tuvo que sufrir el Fisterra para llevarse la victoria de Outes por 1-2. Maikel adelantó a los visitantes en la primera mitad, pero en el 81 Claudino restableció las tablas. Los fisterráns se fueron arriba con todo y en el 89 tuvieron premio con un gol de Bruno Romero.

También ganó fuera el Corcubión, concretamente en el campo del Soneira al que derrotó por 0-3, con goles de Iago Lema y Adrián Makay (2)

El Ponteceso-Sofán B finalizó con 4-4, después de que los visitantes desaprovecharán un 0-3.

No menos espectacular resultó el Coristanco-Cee (3-2), en el que todos los goles llegaron en los últimos diez minutos. A falta de cuatro ganaba el Coristanco por 2-0, con goles de Pape Cheik y Pablo, pero la respuesta ceense no se hizo esperar y Pablo Caamaño y Benlloch pusieron el momentáneo 2-2. Nada más sacar de centro volvió a marcar Pape Cheik el definitivo 3-2.

Los restantes marcadores quedaron como sigue: Malpica-Corme, 2-0; Porteño-Cabana, 3-3; y Esteirana-Oza, 6-3. 

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