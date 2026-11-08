Basket Xiria nada pudo hacer ante la superioridad  de un Círculo Gijón que se impuso  por 78-100

Ouwa Camara trata de meter una canasta bajo el aro Raúl López

El Basket Xiria sufrió su tercera derrota en casa al caer ante el líder del Grupo AB de Tercera FEB, un Círculo Gijón que demostró en Carballo el porqué de su condición de invicto y se impuso por 78-100.

Los visitantes salieron desde el primer momento a marcar territorio ante un conjunto local desacertado en el tiro. El primer cuarto cayó así del lado visitante por 16-22, ventaja que se acrecentaría en el siguiente acto. En esa fase los gijoneses apretaron aún más ante un Basket Xiria al que a la falta de acierto en el lanzamiento se le sumaron los problemas para parar el ataque asturiano.

Con este panorama, el 32-58 (+26) que señalaba el marcador al descanso dejaba el choque prácticamente visto para sentencia, salvo milagro local que no llegó. En la segunda mitad el Círculo Gijón se centró en mantener la renta y evitar que Basket Xiria pudiese volver a meterse en el partido. A los carballeses les queda la honrilla de ganar el último cuarto (25-21) después del empate a puntos registrado en el tercero (21-21).

Los datos estadísticos arrojan luz sobre algunas de las claves del partido. Basket Xiria perdió el doble de balones que un rival (20/10) que también fue mucho más efectivo en el tiro, tanto de dos (47% para los locales y 60% para los visitantes) como de tres (22% por 27%).

A esta derrota hay que sumar las otras dos sufridas por el equipo de Héctor Méndez, todas ellas en casa, ante Marín y Reino de León, si bien en esos casos fueron por marcadores mucho más ajustados.

Ante los gijoneses el máximo anotador local fue Nico Fuentes con 16 puntos, seguido de Rubén Rey con 13. En las filas visitantes sobresalieron Lance Paul, máximo realizador del partido con 24 puntos, seguido de Ruslan Alogo con 19 y de A. Smith con 16.