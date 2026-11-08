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Deportes

El Circuito del Motor de Carballo fue el centro operativo de la cuarta edición del Raid Clásicos del Atlas Galicia

Las instalaciones de Bértoa acogieron la salida de la primera etapa y la llegada de la segunda

Manuel Froxán Rial
08/11/2026 18:09
Los vehículos participantes preparándose para salir en el circuito carballés
Los vehículos participantes preparándose para salir en el circuito carballés
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El Circuito del Motor de Carballo fue el centro logístico de la cuarta edición del Raid Clásicos del Atlas Galicia en el que participaron 64 equipos. La singular competición proponía una jornada de regularidad fototurística para turismos y 4x4 en la que la precisión, la navegación y la coordinación entre piloto y copiloto eran factores clave.

La salida de la primera etapa se dio a las 11.00 en el propio el circuito emplazado en Bértoa, desde donde salieron los coches participantes con destino a Touro, a donde debían llegar tras completar un recorrido de casi 112 kilómetros. La segunda etapa, en sentido inverso, se desarrolló por la tarde y culminó en el circuito carballés, que de esta forma se convirtió en uno de los mejores lugares para ver de cerca a coches, pilotos y copilotos.

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Imágenes del Raid Clásicos Atlas Galicia

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