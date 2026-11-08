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Deportes

El Concello de Ponteceso hace efectivo el pago de ayudas a entidades deportivas por valor de 26.000 euros

Los beneficiarios son los clubes de fútbol de Ponteceso y Corme

Manuel Froxán Rial
08/11/2026 19:14
El alcalde, José Manuel Mato, con el presidente del Ponteceso y la presidenta del Corme
El alcalde, José Manuel Mato, con el presidente del Ponteceso y la presidenta del Corme
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El Concello de Ponteceso hizo efectivo hace unos días el pago de las subvenciones a los clubes de fútbol de Ponteceso y Corme por valor de 26.000 euros, en una línea de ayudas que tiene por objetivo prioritario dotar de capacidad económica a las entidades que hacen posible que niñas y niños del municipio puedan ejercer la práctica deportiva. Se trata de un anticipo del 50% a la espera de la justificación requerida a las entidades para poder formalizar la entrega de la cantidad restante. 

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, quiso agradecer “ás directivas de ambas formacións o esforzo continuo que fan durante todo o ano para que a rapazada do municipio poida practicar deporte”. El regidor también anunció que la próxima semana el Concello seguirá abonando los créditos correspondientes acordados con las distintas organizaciones beneficiarias.

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