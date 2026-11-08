El Queixas sucumbe en Cambre y cede el liderato al Praíña

Formación del Club do Mar de Caión Raúl López Molina

Tropiezo del Queixas en la décima jornada de Primera Futgal. Los cercedenses cayeron derrotados por 4-0 en su visita a Cambre, en donde además tuvieron que jugar los últimos veinte minutos con uno menos por expulsión de Samuel Ríos.

Los visitantes ya encajaron el primer gol antes de cumplirse el cuarto de hora. Nada más iniciarse la segunda mitad encajaron el segundo y en 60 el tercero. Después llegó la expulsión y ya todo se le puso muy cuesta arriba.

El que ganó fuera fue el San Lorenzo en su visita a Cacheiras (1-2). Los de Verdillo resolvieron a las primeras de cambio. En el minuto 10 Javier Pérez marcó el primero y al minuto siguiente el 0-2. Los locales recortaron pronto en la segunda mitad pero los carballeses se defendieron bien sin renunciar a la contra.

El derbi Club do Mar-Muxía se resolvió con un claro 3-0 para los de casa, aunque los goles tardaron en llegar. Sergio Pose hizo el primero en el 60; en el 88 Javier Vilela marcó en propia puerta; y en el 90 el propio Sergio Pose cerró la cuenta.

Por abajo, el Xallas arrancó un punto en Brión ante el Luaña (2-2), luego de un partido duro en el que se mostraron 14 tarjetas. Dos de ellas fueron rojas y las vieron el visitante Yago Facal (min. 46) y el delegado del equipo, Manuel Couto. Los goles xalleiros fueron obra de Alberto Jallas y de Sergio Barbeira, éste en el minuto 90.

El Castriz tampoco pudo pasar del empate en casa ante el Boimorto (1-1). Adrián García adelantó a los locales al transformar un penalti en el minuto 28, acción en la que también fue expulsado el visitante Rubén Varela. Pese a la ventaja numérica, los de Castriz tuvieron que conformarse al final con 1 puntos al encajar el gol del empate en el minuto 83.