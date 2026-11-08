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Deportes

El Sofán pasa por encima de un Dumbría que queda colista

El Paiosaco cayó por la mínima en Arzúa

Manuel Froxán Rial
08/11/2026 19:57
Una acción del Sofán-Dumbría disputado en O Carral
Una acción del Sofán-Dumbría disputado en O Carral
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El Sofán no tuvo mayores problemas para llevarse al derbi ante el Dumbría, al que acabó derrotando por 4-0. Los carballeses completaron un buen partido ante sus aficionados ante un rival que se jugaba mucho pero al que los de O Carral apenas dieron opción.

Se llevaba poco más de media hora de partido cuando Martín García adelantó a los locales. El mismo jugador estableció el momentáneo 2-0 a los 5 minutos de la reanudación  y diez más tarde Marcos Montero, de penalti, le dio la puntilla a los de Pablo Conde. Álex Sánchez puso el definitivo 4-0 que vuelve a acercar a los de Dani Casal a los puestos de privilegio que ocupaban hace unas semanas.

El Dumbría, por contra, se hunde un poco más y cae a la última posición de la tabla después de que el Dubra protagonizase una de las sorpresas de la jornada al ganar en Noia (2-3), en lo que supone su primer triunfo del curso.

El otro equipo de la zona, la UD Paiosaco, visitaba el campo de un Arzúa en alza y que acabó imponiéndose a los verdes por 1-0, gol marcado por Eloy Díaz en el minutos 60 y que significó la quinta victoria consecutiva para su equipo. El partido fue muy igualado y sin demasiadas ocasiones.

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