El Sofán pasa por encima de un Dumbría que queda colista
El Paiosaco cayó por la mínima en Arzúa
El Sofán no tuvo mayores problemas para llevarse al derbi ante el Dumbría, al que acabó derrotando por 4-0. Los carballeses completaron un buen partido ante sus aficionados ante un rival que se jugaba mucho pero al que los de O Carral apenas dieron opción.
Se llevaba poco más de media hora de partido cuando Martín García adelantó a los locales. El mismo jugador estableció el momentáneo 2-0 a los 5 minutos de la reanudación y diez más tarde Marcos Montero, de penalti, le dio la puntilla a los de Pablo Conde. Álex Sánchez puso el definitivo 4-0 que vuelve a acercar a los de Dani Casal a los puestos de privilegio que ocupaban hace unas semanas.
El Dumbría, por contra, se hunde un poco más y cae a la última posición de la tabla después de que el Dubra protagonizase una de las sorpresas de la jornada al ganar en Noia (2-3), en lo que supone su primer triunfo del curso.
El otro equipo de la zona, la UD Paiosaco, visitaba el campo de un Arzúa en alza y que acabó imponiéndose a los verdes por 1-0, gol marcado por Eloy Díaz en el minutos 60 y que significó la quinta victoria consecutiva para su equipo. El partido fue muy igualado y sin demasiadas ocasiones.