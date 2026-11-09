Calvin y Cholakov, de Xallas Motor, quedan sextos en la Nürburgring Endurance Series

El BMW GT3 se portó fenomenal en condiciones de lluvia Xallas Motor

El automovilismo virtual dejó una jornada de contrastes, épica y regulaciones estrictas en la última cita de la Nürburgring Endurance Series (NEC). Por un lado, la regularidad, la estrategia y el talento de José Calvin y Cholakov aseguraron una meritoria sexta posición para la representación de Santa Comba en una multitudinaria parrilla de 55 coches. Por el otro, la cara amarga de la competición la sufrieron Otero e Ibarra, cuyo coche fue descalificado de manera oficial tras completar las 4 horas de resistencia debido a un problema técnico inicial que impidió la participación del segundo piloto.

La mañana comenzó de forma tormentosa para la estructura comandada por el director deportivo. En los instantes previos al arranque, el piloto mexicano Jorge Ibarra sufrió graves problemas con sus periféricos y su conexión a internet, lo que le imposibilitó acceder al servidor de la carrera a tiempo.

A pesar del contratiempo y con el equipo ya registrado, Otero decidió salir a pista a competir a la espera de un milagro que finalmente no pudo materializarse. El piloto vigués completó una actuación memorable en el exigente trazado del 'Infierno Verde', liderando la prueba durante gran parte del recorrido con un ritmo endiablado que demostró el enorme potencial del vehículo.

El Porsche GT3 acabó siendo descalificado al no poder participar uno de sus pilotos Xallas Motor

Sin embargo, al exigir el reglamento de la NEC un mínimo de participación obligatorio para todos los pilotos inscritos, la dirección de carrera saldó el resultado final con una inevitable descalificación tras completar las 4 horas en solitario. Una gesta amarga, pero que demostró de qué pasta está hecho el equipo.

Gran actuación de José Calvín y Cholakov

Los grandes triunfadores de la jornada para la escuadra fueron los pilotos José Calvin y Cholakov a los mandos del BMW M4 GT3. La acción comenzó con una intensa sesión de clasificación en la que el piloto alicantino logró asegurar la 14ª posición de salida. En los primeros compases, la sobriedad y el fino tacto del piloto hispano-búlgaro fueron claves para salir completamente indemne de una accidentada y caótica salida.

Con el paso de las vueltas y el asfalto en pleno proceso de secado, llegó el momento del relevo. Cuando el coruñés José Calvin se hizo con los mandos del vehículo, la pista aún requería neumáticos de lluvia, una situación que cambió drásticamente en la tercera vuelta de su stint. Tras una rápida parada para calzar gomas de seco, el piloto coruñés voló sobre Nürburgring. Al devolver el coche a Cholakov, el vehículo ya rodaba en una espectacular 5ª posición y con el podio firmemente en el horizonte. Tras el paso por boxes de Cholakov, el agónico stint final quedó nuevamente en manos de Calvin.

Las últimas vueltas se convirtieron en una auténtica oda al suspense que ni el mismísimo Alfred Hitchcock habría podido guionizar: problemas críticos de combustible para varios vehículos, penalizaciones por incidentes para múltiples equipos y una última vuelta agónica, hasta 20 segundos más lenta para gran parte de la parrilla por la escasez de gasolina. Finalmente, el conjunto amarró un sensacional sexto puesto para la comarca del Xallas que, de no ser por el caos estratégico general, bien pudo haber sido un cuarto.

Las 12 Horas de Spa-Francorchamps y un nuevo fichaje

Sin tiempo para el descanso, la escuadra xalleira ya tiene la mirada puesta en su próximo gran reto internacional: las exigentes 12 Horas de SPA-Francorchamps. La cita tendrá lugar el próximo sábado 28 en el mítico circuito de las Ardenas, donde el equipo competirá a los mandos del técnico y demandante Porsche Cup.

Para afrontar este proyecto ilusionante y continuar con su expansión y apertura de fronteras, el conjunto de Santa Comba ha hecho oficial el fichaje de Francisco José Martínez. El piloto mallorquín, de 35 años, cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de los simuladores desde el año 2013, aportando veteranía y solidez a la estructura. "Desde el conjunto gallego queremos agradecer enormemente su interés por competir y formar parte de esta familia", han señalado desde la dirección del equipo, que afianza así un proyecto deportivo de presente y futuro en el simracing de máximo nivel.