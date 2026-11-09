El AD Zas Ponciano Nieto suma un importante triunfo en A Coruña y prepara su asalto a la tercera plaza

Las formaciones del Ponciano Nieto y del Fnisterre TM antes de empezar el enfrentamiento AD Zas

El AD Zas Ponciano Nieto consiguió una nueva victoria el pasado domingo en su desplazamiento a A Coruña, donde se impuso por un contundente 4-2 al Carrasco y García Clínica Dental (Finisterre TM), en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Segunda División Nacional Masculina.

Con este triunfo, el conjunto zasense mantiene la cuarta posición de la clasificación, empatado a puntos con el Atalaya Gijón, tercer clasificado, al que recibe el próximo sábado en Zas.

En la ciudad herculina el AD Zas comenzó el enfrentamiento con mucha determinación. Roi Sixto abrió el marcador imponiéndose a Xabier Carricoba por 3-1, en un partido en el que mostró un gran nivel, especialmente en los dos primeros juegos. Tras ceder el tercero, supo cerrar el encuentro con autoridad.

Raúl López amplió la ventaja para los visitantes al derrotar a Jiaming Guo, también por 3-1. Después de ceder el primer juego, el jugador zasense reaccionó y se llevó los tres siguientes, colocando el 0-2 en el marcador general.

El tercer partido fue uno de los más emocionantes de la jornada. Miguel Rey comenzó perdiendo por 2-0 ante José Santiago Mendoza, pero protagonizó una gran reacción para igualar el encuentro a dos juegos. Sin embargo, cuando parecía que podía culminar la remontada, el jugador local se llevó el quinto y definitivo juego por 3-2, sumando el primer punto para el equipo coruñés.

Roi Sixto volvió a dar tranquilidad al equipo en el cuarto enfrentamiento. Esta vez se midió a Jiaming Guo y, después de perder el primer juego, encadenó tres victorias consecutivas para imponerse por 3-1 y establecer el 1-3 en el marcador. La victoria zasense quedó encarrilada con el quinto partido, en el que Miguel Rey se impuso a Xabier Carricoba por 3-1. Tras ceder el segundo juego, el jugador del AD Zas recuperó el control del encuentro y cerró el partido con solvencia, asegurando el cuarto punto para los visitantes.

En el último enfrentamiento, Raúl López Pereiro no pudo redondear la victoria ante José Santiago Mendoza, que se impuso por 1-3. De esta manera, el encuentro finalizó con un resultado de 2-4 a favor del AD Zas Ponciano Nieto, que sumó una nueva victoria en su camino por la zona alta de la clasificación.

La competición no da tregua y el próximo sábado por la mañana llegará uno de los encuentros más atractivos de la temporada para el conjunto zasense. El AD Zas Ponciano Nieto recibirá en casa al Atalaya Gijón, actual tercer clasificado y equipo con el que comparte puntuación. Será una magnífica oportunidad para que los jugadores del AD Zas puedan dar un paso adelante en la clasificación y luchar por asaltar la tercera posición.

Marcadores en el resto de categorías

La jornada también dejó una intensa actividad para los demás equipos del club, con encuentros muy disputados tanto en las categorías nacionales como en las competiciones gallegas.

En 3ª División Nacional, el AD Zas Axiña Telecom cedió por un ajustado 3-4 frente al Vimianzo TM, en un partido muy igualado que pudo caer de cualquiera de los dos lados y que terminó decidiéndose por pequeños detalles.

En 1ª División Galega, el AD Zas O Pinar tuvo una jornada con dos compromisos. En el primero consiguió una buena victoria por 4-2 frente al Club del Mar, mientras que posteriormente cedió por idéntico resultado, 2-4 ante el Cambados TM.

Por su parte, el otro representante del club en esta categoría, el AD Zas Talladas, firmó una gran actuación al imponerse por 4-2 al Vilagarcía TM, sumando una nueva victoria para el club.