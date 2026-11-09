Fuertes goleadas en la novena jornada de Tercera Futgal de la Costa

Los jugadores del Bergantiños B celebrando el triunfo ante el Cerqueda Bergantiños FC

La novena jornada liguera en Tercera Futgal de la Costa se saldó con fuertes goleadas. Destaca el 13-0 que le marcó el Bergantiños B, líder del grupo, al Cerqueda en As Eiroas. A destacar el póker logrado por Nuno y los dobletes de Anthony y Mauricio.

Tampoco el Laxe tuvo mayores problemas para golear por 0-8 a un Nantón que sigue muy justo de efectivos y que aun no sabe lo que es puntuar. Martín fue el autor de tres de los goles de su equipo y Brais Simal anotó dos. Al descanso los visitantes ya mandaban por 0-6.

El Sporting Seaia, tercer clasificado, ganó en el campo del Inter de Brens por 2-3, goles marcados por Brais, Asier y Manuel.

La cuarta plaza es para un Muros que se impuso al CD Razo por 2-8. La figura del partido fue el visitante Daniel Fernández, autor de 4 goles.

Con victoria visitante también concluyó el Monte Louro-Baíñas (2-5) y el Volantes-Lira (0-3). Por último, Buño y Zas acabaron 2-2. Se adelantaron pronto los alfareros con un gol de Salah, pero al inicio de la segunda mitad volvió a empatar un Iván Redondo que acabaría expulsado por doble amonestación. En el 70 Salah adelantó de nuevo a los de casa y en el añadido Darío hizo el definitivo 2-2.