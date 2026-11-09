Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Fuertes goleadas en la novena jornada de Tercera Futgal de la Costa

El líder, Bergantiños B, le endosó un 13-0 al Cerqueda y el Laxe un 0-8 al Nantón

Manuel Froxán Rial
09/11/2026 14:52
Los jugadores del Bergantiños B celebrando el triunfo ante el Cerqueda
Los jugadores del Bergantiños B celebrando el triunfo ante el Cerqueda
Bergantiños FC
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La novena jornada liguera en Tercera Futgal de la Costa se saldó con fuertes goleadas. Destaca el 13-0 que le marcó el Bergantiños B, líder del grupo, al Cerqueda en As Eiroas. A destacar el póker logrado por Nuno y los dobletes de Anthony y Mauricio.

Tampoco el Laxe tuvo mayores problemas para golear por 0-8 a un Nantón que sigue muy justo de efectivos y que aun no sabe lo que es puntuar. Martín fue el autor de tres de los goles de su equipo y Brais Simal anotó dos. Al descanso los visitantes ya mandaban por 0-6.

El Sporting Seaia, tercer clasificado, ganó en el campo del Inter de Brens por 2-3, goles marcados por Brais, Asier y Manuel.

La cuarta plaza es para un Muros que se impuso al CD Razo por 2-8. La figura del partido fue el visitante Daniel Fernández, autor de 4 goles.

Con victoria visitante también concluyó el Monte Louro-Baíñas (2-5) y el Volantes-Lira (0-3). Por último, Buño y Zas acabaron 2-2. Se adelantaron pronto los alfareros con un gol de Salah, pero al inicio de la segunda mitad volvió a empatar un Iván Redondo que acabaría expulsado por doble amonestación. En el 70 Salah adelantó de nuevo a los de casa y en el añadido Darío hizo el definitivo 2-2.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Los jugadores del Bergantiños B celebrando el triunfo ante el Cerqueda

Fuertes goleadas en la novena jornada de Tercera Futgal de la Costa
Manuel Froxán Rial
Once inicial del Club do Mar ante la SD Luaña

El Queixas sucumbe en Cambre y cede el liderato al Praíña
Manuel Froxán Rial
Once inicial del Cabana en el campo del Porteño

Baio y Fisterra no ceden al frente de la Liga da Costa
Manuel Froxán Rial
René trata de cortar un avance del conjunto asturiano

Derrota dolorosa para un Bergan que encajó los dos últimos goles en los minutos finales
Agencias