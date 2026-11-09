Taekwon Do Carballo logra 40 medallas en el Torneo Nacional Fite Open celebrado en Oroso

La representación del club carballés que acudió a la cita de Oroso Chong Carballo

El Club Chong de Carballo acudió el pasado sábado al Torneo Nacional FITE OPEN de Taekwon-Do ITF Union que se celebró en la localidad compostelana de Oroso. La representación carballesa estuvo integrada por un total de 22 competidores, 5 entrenadores y 5 árbitros.

El Chong carballés logró un botín más que notable compuesto por 14 medallas de oro, 12 de plata y 14 de bronce, sumando las modalidades de combate, tul (formas) y técnicas especiales (saltos).

La gran actuación de sus deportistas le sirvió para lograr el segunda puesto en la general por equipos entre más de una veintena de clubes de Galicia, Navarra, Aragón, Valencia, Madrid, Extremadura e Canarias.