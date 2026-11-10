Gran inicio de temporada del equipo de atletismo de la AD Fogar

Deportistas de la AD Fogar que participaron en el I Cros Popular Concello de Carballo AD Fogar

El equipo de atletismo de la AD Fogar de Carballo y Oleiros está protagonizando un gran comienzo de temporada como evidencian los resultados cosechados en las tres competiciones a las que ha acudido en lo que se lleva de noviembre.

El día 1 acudió al IX Cros Ponte Romana de Lugo, en donde sobresalió la actuación de los atletas Sub 16 David Andrade (2º), Iago Bello (5º), Hugo Tuñas (6º) y Adrián Fuentefría (11º), además de la del Sub23 Nuno Moure, que acabó 5º.

Los deportistas de la AD Fogar también brillaron con luz propia en el I Cros Concello de Carballo celebrado el pasado sábado, al punto de que el conjunto masculino se proclamó campeón absoluto por equipos. En el plano individual, los séniors Nuno Moure y Alejandro Pardo fueron 2º y 6º, respectivamente; los Sub 18 Lino Souto y Nicolás Mato finalizaron 2º e 3º; y los Sub 16 David Andrade y Adrián Fuentefría quedaron 1º y 2º.

En categoría femenina las atletas Sub 18 del Fogar, Iria Barreiro, María Brandón, Sara García y Ana Ézara fueron 3ª, 4ª, 5ª e 6ª, respectivamente.

El propio sábado 7 de noviembre, el club carballés acudió con nueve atletas de categorías base a la primera de las jornadas del Circuito Deputación da Coruña, logrando también muy buenos resultados. Ángel Mira batió las mejores marcas del club de 10 años en los 60 metros lisos y en longitud; y Noah de Castro (10 años) hizo lo propio en los 60 metros lisos.