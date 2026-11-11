Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Agotadas en tres horas las entradas para el Dépor-Barça

Desde este momento solamente se podrán adquirir las localidades de los socios que liberen su asiento

Lucía Dávila
Lucía DávilaA Coruña
11/11/2026 20:55
DEPOR
Adama Traoré, durante el partido ante Osasuna en Riazor Patricia G. Fraga
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cinco horas pasaron desde que salieron las entradas para el partido que enfrentará a Deportivo y Barcelona el próximo 29 de noviembre a las 16.15 horas en Riazor, hasta que el club anunció de manera oficial el 'sold out'. Los tickets, que se pusieron a la venta en la mañana de este miércoles a un precio que partía de los 110 euros, generaron grandes colas virtuales y horas de espera para aquellos aficionados que quisieron adquirir un pase para ver el duelo ante el conjunto azulgrana.

El club coruñés puso localidades disponibles solamente para abonados y miembros de los colectivos Deportivista y Deportivista+, y ya han informado que a partir de ahora saldrán únicamente a la venta los asientos que liberen las abonadas y abonados, los cuales recibirán el 50% del precio neto de venta.

Estas entradas se podrán comprar a través de la página web oficial del club y su APP, a excepción de las correspondientes a Marathón Inferior, cuya disponibilidad puede consultarse en la Oficina de Atención al Deportivismo (OAD), donde deben adquirirse de forma presencial. Tal y como informó el Dépor a mediados de agosto, y todavía en pleno conflicto por las nuevas medidas que querían instaurar en esta zona del estadio, esto se debe a que las personas que quieran hacerse con uno de esos asientos tendrán que acudir a las oficinas del club para llevar a cabo un proceso específico, con el principal objetivo de identificar al usuario final. Por otro lado, en el caso de que un abonado de Marathón Inferior quiera ceder su asiento a otra persona, el titular deberá facilitar a través de la plataforma online habilitada por el club el DNI de la persona que ocupará su lugar.

Los asientos que sean liberados también podrán adquirirlos de forma exclusiva los socios, Deportivistas y Deportivistas+ hasta el próximo miércoles 18 de noviembre a las 10.00 horas, y posteriormente, en el caso de que todavía haya localidades disponibles, se podrán a disposición del público general.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

reventa

El Dépor advierte de que "tomará medidas" contra la reventa de abonos y entradas
Sergio Baltar
DEPOR

Agotadas en tres horas las entradas para el Dépor-Barça
Lucía Dávila
6af2ee72ab5a1.r_d.1500-1000-8357

Miguel Loureiro se lo pone difícil a los chavales del Dépor
Jorge Lema
6af30b58b3178.r_d.640-366-10000

Luto por la muerte de Simón Cabarcos Novás, quien fue portero del Bergantiños
redacción ferrol