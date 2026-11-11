Agotadas en tres horas las entradas para el Dépor-Barça

Adama Traoré, durante el partido ante Osasuna en Riazor Patricia G. Fraga

Cinco horas pasaron desde que salieron las entradas para el partido que enfrentará a Deportivo y Barcelona el próximo 29 de noviembre a las 16.15 horas en Riazor, hasta que el club anunció de manera oficial el 'sold out'. Los tickets, que se pusieron a la venta en la mañana de este miércoles a un precio que partía de los 110 euros, generaron grandes colas virtuales y horas de espera para aquellos aficionados que quisieron adquirir un pase para ver el duelo ante el conjunto azulgrana.

El club coruñés puso localidades disponibles solamente para abonados y miembros de los colectivos Deportivista y Deportivista+, y ya han informado que a partir de ahora saldrán únicamente a la venta los asientos que liberen las abonadas y abonados, los cuales recibirán el 50% del precio neto de venta.

Estas entradas se podrán comprar a través de la página web oficial del club y su APP, a excepción de las correspondientes a Marathón Inferior, cuya disponibilidad puede consultarse en la Oficina de Atención al Deportivismo (OAD), donde deben adquirirse de forma presencial. Tal y como informó el Dépor a mediados de agosto, y todavía en pleno conflicto por las nuevas medidas que querían instaurar en esta zona del estadio, esto se debe a que las personas que quieran hacerse con uno de esos asientos tendrán que acudir a las oficinas del club para llevar a cabo un proceso específico, con el principal objetivo de identificar al usuario final. Por otro lado, en el caso de que un abonado de Marathón Inferior quiera ceder su asiento a otra persona, el titular deberá facilitar a través de la plataforma online habilitada por el club el DNI de la persona que ocupará su lugar.

Los asientos que sean liberados también podrán adquirirlos de forma exclusiva los socios, Deportivistas y Deportivistas+ hasta el próximo miércoles 18 de noviembre a las 10.00 horas, y posteriormente, en el caso de que todavía haya localidades disponibles, se podrán a disposición del público general.