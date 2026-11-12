Casi un centenar de pilotos estrenan el Rallysprint Cerceda-Tordoia, que también pasará por A Laracha

La presentación fue este jueves en el consistorio de Cerceda Cedida

Casi un centenar de pilotos se darán cita este viernes y sábado en el I Rallysprint Cerceda-Tordoia. La competición de motor recorrerá las carreteras de ambos municipios y también las de A Laracha.

La prueba está organizada por las escuderías RVS Motor Sport y Congostra Team y tendrá en Cerceda su centro de operaciones. Cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Cerceda, Tordoia y A Laracha, así como de la Xunta y de la Federación Gallega de Automovilismo.

En total, 95 participantes tomarán parte en esta modalidad de rally, que ha cogido impulso en Galicia en los últimos años. Son competiciones que se disputan principalmente en una sola jornada y tienen un recorrido más breve. En el caso del Rallysprint de Cerceda-Tordoia, se trata de un evento de nueva creación en el calendario oficial, que se convierte en la última y definitiva prueba puntuable para el Campeonato Xunta de Galicia de Rallysprint GT2i.

El rallysprint constará de una única etapa dividida en dos secciones, con un recorrido total de 121 kilómetros, de los cuales 45 son cronometrados. La actividad comenzará en la tarde-noche del viernes con las verificaciones voluntarias, mientras que el grueso de la competición se concentrará el sábado. Por la mañana se realizarán las verificaciones en el Vivero de Empresas y, ya por la tarde, se disputarán las dos secciones cronometradas. El primer participante saldrá a las 13:15 horas y la segunda pasada será a las 15:45 horas.

Cerceda acogerá las principales instalaciones de la prueba. El parque de asistencia estará en el Aquapark y el parque cerrado, en la calle de la Salud, y finalmente, la entrega de premios tendrá lugar en el Auditorio Municipal a partir de las 21:00 horas.

El rallysprint fue presentado en el Ayuntamiento de Cerceda en un acto conducido por Diana Rivas, de Congostra Team. Asistieron David Rivas, de la escudería RVS Motor Sport; José Antonio Otero, responsable de la escudería Congostra Team; los alcaldes de Cerceda, Tordoia y A Laracha, Juan Manuel Rodríguez, Antonio Liñares y José Manuel López; el diputado provincial de Deportes, Antonio Leira; el presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, Antonio Rodríguez, y el jefe del Servicio Provincial de Deportes de la Xunta en A Coruña, Julio Torreira, entre otras autoridades y representantes del mundo del motor.

El alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, destacó que la afición al automovilismo “no hay que ponerla en valor, porque ya se pone automáticamente”. También recordó el impacto económico de las pruebas que se celebran habitualmente en el municipio, como el Rally de A Coruña, el Rally Terra de Galicia, el EcoRallye de A Coruña y, a partir de ahora, el Rallysprint: “Ese impacto es algo que se nota en la cantidad de gente que viene”.

Por su parte, el alcalde de A Laracha, José Manuel López, aseguró que “nosotros, dentro de nuestras humildes posibilidades, estamos para colaborar, para ayudar, y esperamos que esta primera prueba sea un éxito”. El regidor de Tordoia, Antonio Liñares, apuntó que “estas competiciones a los vecinos les resultan muy vistosas. Ojalá que sea una primera vez para seguir con este proyecto adelante”.

El diputado provincial de Deportes, Antonio Leira, destacó el compromiso de las instituciones con la prueba: “El compromiso es firme. Es una prueba seria, que está para quedarse y para que forme parte del calendario de las grandes pruebas de la Federación”.

El presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, Antonio Rodríguez, agradeció que los ayuntamientos se sumaran a la iniciativa: “Pienso que para la comarca es muy importante para que la gente venga aquí, conozca los sitios y que, al mismo tiempo, sea una fuente de ingresos”. Julio Torreira subrayó que “este tipo de pruebas da una oportunidad para poner en valor que tenemos una infraestructura deportiva de primer nivel”.

Cortes de tráfico en Cerceda

La celebración de esta prueba conlleva diversos cortes de tráfico. Se cerrará la calle de A Saúde desde las 17:00 horas del viernes 13 hasta las 10:00 horas del domingo 15. La calle Acebedo, en el polígono y junto al Aquapark, quedará cortada desde las 15:00 horas del viernes 13 hasta las 22:00 horas del sábado 14.

Asimismo, el tramo cronometrado Cerceda-A Laracha y sus accesos se cerrarán al tráfico de las 12:00 a las 20:00 horas del sábado 14. El recorrido transcurre por pistas al norte de Cerceda, por lo que se recomienda evitarlas y buscar alternativas.