El Deportivo suspende los abonos que se revendían para la visita del Barcelona y anuncia sanciones
El club advierte de que hay en circulación "entradas falsas" y recalca que solo la compra de boletos a través de sus plataformas garantiza la entrada a Riazor
El Deportivo ha informado en la mañana de este jueves que ha "detectado revenda de entradas e abonos" para el encuentro del primer equipo masculino ante el Barcelona, previsto para el domingo 29 de noviembre.
"Unha vez identificados os abonados implicados, o Club xa procedeu a suspender os seus abonos para o citado partido e abrirá os correspondentes expedientes disciplinarios. Estes procedementos poderían concluír coa cancelación definitiva da súa condición de abonado, de acordo coa normativa aplicable", apuntó el club en un comunicado difundido a través de sus redes.
Además, el Dépor alerta de que existe un flujo de "circulación de entradas falsas" para el partido y recuerda a todos los aficionados "a importancia de adquirilas exclusivamente a través das canles oficiais" del club. "A compra de entradas en plataformas non autorizadas ou a particulares supón un risco de fraude e non garante o acceso ao estadio. O Club continuará vixiando e actuando fronte a estas prácticas para protexer os seus abonados e garantir a seguridade no acceso ao estadio", finaliza la entidad.