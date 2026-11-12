El Deportivo suspende los abonos que se revendían para la visita del Barcelona y anuncia sanciones

La afición del Deportivo celebrando el ascenso en el último encuentro de la pasada temporada Quintana

El Deportivo ha informado en la mañana de este jueves que ha "detectado revenda de entradas e abonos" para el encuentro del primer equipo masculino ante el Barcelona, previsto para el domingo 29 de noviembre.

"Unha vez identificados os abonados implicados, o Club xa procedeu a suspender os seus abonos para o citado partido e abrirá os correspondentes expedientes disciplinarios. Estes procedementos poderían concluír coa cancelación definitiva da súa condición de abonado, de acordo coa normativa aplicable", apuntó el club en un comunicado difundido a través de sus redes.

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Además, el Dépor alerta de que existe un flujo de "circulación de entradas falsas" para el partido y recuerda a todos los aficionados "a importancia de adquirilas exclusivamente a través das canles oficiais" del club. "A compra de entradas en plataformas non autorizadas ou a particulares supón un risco de fraude e non garante o acceso ao estadio. O Club continuará vixiando e actuando fronte a estas prácticas para protexer os seus abonados e garantir a seguridade no acceso ao estadio", finaliza la entidad.