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Deportes

El Basket Xiria visita Vilagarcía

Los carballeses tratarán de prolongar la racha inmaculada que llevan lejos de su pista

Manuel Froxán Rial
13/11/2026 15:51
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Imagen del Basket Xitria-Marín de liga
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Al Basket Xiria le corresponde viajar a Vilagarcía en la séptima jornada liguera del grupo AB de Tercera FEB. El choque entre el conjunto que entrena Héctor Méndez y el Sigaltec se juega este sábado a partir de las 19.00 horas en el Pabellón Sara Gómez del Complejo Deportivo de Fontecarmoa.

El escenario del encuentro le trae buenos recuerdos a Basket Xiria por cuanto en el mismo se proclamó campeón de la Copa Galicia la pasada temporada, título que no pudo revalidar hace escasas fecha en la finalísima de la presente edición del torneo celebrada en Marín.

Por lo que respecta al torneo liguero, la trayectoria de los carballeses en el presente curso presenta la singularidad de que las tres victorias que llevan en las seis jornadas que van disputadas las consiguieron a domicilio, mientras que en casa perdió los tres encuentros que jugó, si bien todos ellos fueron ante rivales de la parte alta de la tabla.

Por ello, el objetivo para la nueva cita de Vilagarcía está clara: prolongar la racha inmaculada que lleva el equipo lejos de Carballo.

En frente van a tener a un Sigaltec que marcha antepenúltimo en la tabla, con un único triunfo y cinco derrotas. Los de Arousa solo lograron sacar adelante el choque de la segunda jornada, en la que se midieron en su pista al Rosalía (105-79). En el Sara Gómez cayeron también ante Novobasketf (77-81) y ante Chantada (48-67).

Sus jugadores más peligrosos son Jorge Rodríguez, que lleva 98 puntos anotados en las primeras seis jornadas, y AdriánÁlvarez, que lleva 79.

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