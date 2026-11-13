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Deportes

El Xiria recibe este sábado al Ingenio, un rival directo en la lucha por los puestos de privilegio

El conjunto canario es cuarto con 12 puntos, uno más que los carballeses, que son quintos

Manuel Froxán RialCarballo
13/11/2026 16:49
El partido entre el Xiria y el Rasoeiro celebrado el sábado en el pabellón Vila de Noia de Carballo
Imagen del Xiria-Ribeiro de liga
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La parte alta de la Primera Estatal de Balonmano está al rojo vivo tras las ocho primeras jornadas. Novás, Lanzarote y Teucro ocupan las tres primeras posiciones empatados a 14 puntos, mientras que la cuarta y quinta posición son para Bueu e Ingenio, con 13 y 12 puntos, respectivamente.

Los de Gran Canaria visitan este sábado a un Calvo Xiria que marcha quinto con un punto menos que su rival de la novena jornada liguera, situación que refleja a las claras la importancia de este encuentro con comienzo previsto para las 20.00 horas de este sábado.

El plantel que dirige Adrián Dubra sabe lo que se juega y confía en aprovechar el factor cancha. Los carballeses hasta el momento solo han cedido un empate en el Vila de Noia (32-32 ante el Teucro) y los otros tres enfrentamientos los saldaron con otros tantos triunfos (ante Gáldar, Carballal y Bueu).

El objetivo ante el Ingenio no es otro más que prolongar esa línea de buenos resultados en casa para no quedar descolgado de la lucha por las primeras plazas. 

El conjunto canario no se lo pondrá fácil. Las dos únicas derrotas que lleva el Ingenio en liga llegaron en compromisos a domicilio y ante rivales de entidad como Novás (36-25) y Teucro (32-26).

Categoría autonómica

En Autonómica Masculina, el Calvo Xiria B juega este domingo (10.45 horas) en la pista del Carballal con el objetivo de sumar su primer triunfo de la temporada. Su rival ya conoce el sabor de la victoria, aunque su balance momentáneo es de un triunfo y cinco derrotas.

En lo tocante el Sénior femenino, las carballesas reciben este sábado en el Vila de Noia (17.45 horas) al Balonmano Abegondo, ante el que buscarán su tercer triunfo liguero.

El Balonmano Xallas, por su parte, visita en esta cuarta jornada liguera al Bueu Atlético (sábado, 19.00).

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