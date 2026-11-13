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Deportes

Escola Lubiáns intentará sorprender a un PHC San Cugat que marcha tercero en la tabla 

Los carballeses necesitan sumar cuanto antes una victoria que refuerce la autoestima del equipo 

Manuel Froxán Rial
13/11/2026 17:44
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Una acción del Lubiáns-Olot (2-2)
Raól López Molina
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El Calvo Escola Lubiáns retorna este fin de semana a tierras catalanas para afrontar la séptima jornada de OK Plata Norte. Los carballeses juegan a partir de las 19.45 horas de este sábado en la pista del Vicio PHC Sant Cugat.

El equipo de San Cugat del Vallés, en la provincia de Barcelona, ocupa la tercera plaza del grupo, por detrás del Reus Deportivo y del Barça Atletic, que marchan empatados a 12 puntos, si bien el Reus tiene un partido menos.

El pabellón de la Rambla del Celler, en donde hace  poco cayó el filial del Barça, no parece el lugar más indicado para iniciar la reacción, pero el conjunto carballés está obligado a intentarlo. Una vez disputadas las seis primeras jornadas, al Calvo Escola Lubiáns sigue resistiéndosele el primer triunfo en la temporada de su retorno a OK Plata.

Los carballeses necesitan corregir cuanto antes los despistes defensivos que les están costando encajar bastantes goles en momentos cruciales de los partidos. Si lo consiguen, ese primer triunfo tendrá que llegar antes o después y, con ello, el rearme anímico del equipo.

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